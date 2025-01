Dados mostram que o sector do têxtil e da moda foi particularmente atingido pelas insolvências no ano passado, período em que houve uma redução nos negócios fechados e nas aberturas.

O panorama empresarial nacional ficou marcado, no ano passado, por uma descida no número de empresas que fecharam as suas portas. Ao todo, houve 13.138 encerramentos, menos 14,5% do que em 2023, de acordo com os dados definitivos da Informa disponibilizados esta segunda-feira.