Caixa diz que clientes com dificuldades em usar cartões serão apoiados

Paulo Macedo, ouvido no Parlamento, garante que não encerrará balcões em 2025 e 2026, mas não revelou número de agências transformadas em Noma Smart, sem serviço presencial de tesouraria.

Depois de acabar como serviço de tesouraria em mais de seis dezenas de agências, maioritariamente localiza das em zonas do interior e ilhas, Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) garantiu esta terça-feira que nas agências em que foi suprimida a possibilidade de levantar ou fazer depósitos aos balcões, os clientes que têm dificuldade em usar cartões bancários serão apoiados por um funcionário. Em causa está a transformação das agências tradicionais da Caixa em Noma Smart, pequenos balcões sem serviço de tesouraria, e um grande número delas com um ou dois trabalhadores.

Paulo Macedo está a ser ouvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) na sequência da redução de serviços no interior e ilhas, limitando a realização de levantamento e depósitos apenas a caixas automáticas, o que obriga a ter e a saber usar cartões bancários, como o PÚBLICO noticiou. Esta redução de serviços tem gerado contestação dos autarcas, mas também dos representantes dos trabalhadores.

"Não vamos desguarnecer a inclusão física mas a prioridade é dar meios às pessoas de inclusão digital”, afirmou Paulo Macedo, na audição pedida pelo Partido Comunista Português, a que se associou o Partido Socialista, sem avançar como número agências transformadas ou a transformar em Noma Smart, bem como as que têm apenas um funcionário.

“Não haverá uma agência da Caixa em que não haverá um funcionário para possibilitar pagar manualmente uma pensão ou o que for, obviamente a título excepcional, porque o que se quer é que as pessoas se digitalizem, etc”, assegurou.​

No entanto, em respostas às perguntas dos deputados, o gestor disse ainda que em 2025 e 2026 não haverá encerramento de agências da Caixa e que na instituição "o serviço público e de proximidade serão mantidos", lembrando que está presente em 99,4% dos concelhos. Já o Crédito Agrícola não está presente em 9% ou 10%, embora tenha um número mais elevado de agências, e os restantes bancos têm presenças próximas dos 50%.

Ainda sobre o impacto do fim do serviço de tesouraria, o gesto referiu que foi feiro um levantamento, agência a agência, das pessoas que são iletradas, que são invisuais" e para essas pessoas a Caixa "vai ter o apoio específico". E ainda que em relação a estas, "dependendo da agência, de 40% a 70% têm meios de pagamento, dos iletrados", e "os iletrados na caixa andarão entre 1% e os 3% do Censo nacional".

Sobre a redução de pessoas no banco público, Paulo Macedo referiu que está a acontecer em toda a banca, lembrando que na Caixa nunca houve despedimentos colectivos, ao contrário de outros, e que cerca de 500 trabalhadores aproveitam anualmente "as condições sem paralelo no mercado para se reformarem ou pré-reformarem aos 55 anos".

Paralelamente, garante que o banco tem realizado um forte investimento em modernização dos serviços, que entre 2013 e 20145 ascenderá "a meio bilião de euros", investimento que a instituição não apresentasse os resultados que tem apresentado não conseguiria realizar.