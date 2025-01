Sporting contrata guarda-redes Rui Silva

O português que jogou uma vez pela selecção nacional regressa a Portugal, para disputar a baliza dos campeões nacionais com o uruguaio Franco Israel e com o sérvio Kovacevic.

O guarda-redes internacional português Rui Silva assinou pelo Sporting, até 2028, após oito temporadas em Espanha, depois de ter defendido as balizas do Granada e do Betis.

"Rui Silva é reforço do Sporting Clube de Portugal. O guarda-redes, de 30 anos, chega ao clube proveniente do Real Betis Balompié e assinou contrato até 2028", lê-se num comunicado publicado nesta terça-feira, no site do Sporting.

Rui Silva, de 30 anos, foi formado no Maia e no Maia Lidador e chegou a sénior nos madeirenses do Nacional, transferindo-se, em 2016/17, para o Granada, antes de rumar, em 2021/22, ao Betis.

O guarda-redes, que jogou uma vez pela selecção nacional e conquistou a Taça do Rei, em 2020/21, regressa a Portugal, para disputar a baliza dos campeões nacionais com o uruguaio Franco Israel e com o sérvio Kovacevic.

Diz ser, agora, um guarda-redes melhor

"Era impossível recusar este projecto e sei que é uma grande responsabilidade representar o Sporting, que sempre teve excelentes guarda-redes", assumiu o internacional português, contratado ao Betis.

Em declarações aos canais de comunicação dos "leões", Rui Silva assegurou que "é um grande orgulho poder representar o Sporting, um clube com muita história e com uma massa adepta incrível".

"Queria um dia voltar a Portugal pela porta grande e isso concretizou-se. Espero ser muito feliz aqui e lutar por títulos, que é o mais importante".

Rui Silva assegurou ainda que é um guarda-redes diferente do que era quando fez 50 jogos ao serviço do Nacional, de 2013 a 2016. "Estou, sem dúvida, muito diferente dos tempos do Nacional e estes anos também serviram para isso mesmo. Saí com 22 anos, era muito jovem e tinha muita coisa para aprender ainda e muito para crescer. Neste momento, sou um guarda-redes muito mais maduro, muito mais consciente e mais preparado para estes desafios. Por isso, espero estar à altura deste projecto e da responsabilidade que é representar este grande clube", garantiu.