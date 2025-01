João Ferreira foi nono na nona etapa do Dakar 2025

O português João Ferreira (MINI) terminou nesta terça-feira em nono lugar a nona etapa da 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, que ligou Riade a Haradh, na Arábia Saudita, enquanto Yazeed Al-Rajhi assumiu a liderança nos carros.

O piloto natural de Leiria gastou 3h07m47s para cumprir os 357 quilómetros cronometrados da tirada desta terça-feira, mais 14m48s do que o vencedor, o qatari Nasser Al-Attiya (Dacia), que se estreou a vencer este ano.

O belga Guillaume de Mévius (MINI) foi o segundo, a 2m47s de Al-Attiyah, com o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) em terceiro, a 3m12s, o que lhe permitiu subir ao primeiro lugar da geral dos automóveis.

O anterior líder, o sul-africano Henk Lategan (Toyota) perdeu-se logo no início da etapa e acabou em 11.º, a 16m02s do vencedor.

"Foi desastroso. Foi uma grande confusão ao quilómetro 13 e perdemo-nos. Pensámos que tínhamos falhado o "waypoint" (ponto de passagem obrigatória) mas afinal tínhamos passado por ele. Quando nos perdemos furámos duas vezes. Foi um dia desapontante", disse Lategan.

Com a classificação desta terça-feira, o sul-africano desceu ao segundo lugar, a 7m09s de Al-Rajhi, enquanto João Ferreira cimentou a nona posição.

"Continuamos firmes na nossa caminhada. Voltámos a ganhar tempo aos concorrentes que estão à nossa frente na classificação geral e isso é positivo. Aproximam-se dias desafiantes no [deserto] Empty Quarter, especialmente para nós que temos menos experiência com o MINI em dunas. Mas estamos muito focados nos nossos objectivos que passam acima de tudo por segurar o lugar no top-10, tentando aproveitar todas as oportunidades que este Dakar nos der", comentou o piloto luso, de 25 anos.

Na classe Challenger, de veículos ligeiros, confirmou-se o abandono de Luís Portela de Morais (Grally) devido a problemas mecânicos que já o vinham afectando há alguns dias.

Gonçalo Guerreiro (Red Bull) voltou a ser o melhor português ao terminar na sexta posição do dia, a 4m55s do vencedor, o argentino David Zille (Daklapack). Mário Franco (Franco Sport) foi 12.º e Pedro Gonçalves (Franco Sport) o 13.º.

Na geral, Guerreiro mantém a segunda posição, a 27m58s do "comandante", o argentino Nicolas Cavigliasso (BBR), que nesta terça-feira foi o quarto mais rápido.

Nos SSV, João Monteiro (South Racing) voltou a ser o melhor piloto luso, ao terminar na sexta posição da geral, a 5m52s do vencedor, o chileno Lopez Contardo (Can-Am), com Alexandre Pinto (Old Friends) em nono.

Na geral, Alexandre Pinto é quarto, a 3h07m06s do comandante, o norte-americano Brock Heger (RZR), com João Monteiro em oitavo.

Nas motos, o argentino Luciano Benavides (KTM) repetiu a vitória da véspera, num dia em que o espanhol Tosha Schareina (Honda) sofreu uma violenta queda, mas, ainda assim, continuou em prova, mesmo combalido.

O português Rui Gonçalves (Sherco) foi, provisoriamente, o 20.º classificado, a 24m47s do vencedor.

Na geral, o australiano Daniel Sanders (KTM), que nesta terça-feira foi terceiro, reforçou comando e tem, agora, 14m45s sobre Schareina.

Rui Gonçalves é 11.º, a 2h50m50s mas a apenas 2m03s do 10.º classificado, o seu companheiro de equipa Lorenzo Santolino (Sherco).

Na quarta-feira, os pilotos enfrentam as dunas do deserto do Empty Quarter, com uma ligação de 640 quilómetros entre Haradh e Shubaytah, 120 deles cronometrados.