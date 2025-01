A Taça mostrou que, no Benfica, há vida sem Di María

Em 2014, motivado por uma onda de lesões, Henrique Jones, médico da selecção nacional, apresentou um conceito inédito (até para os especialistas) e que se tornou famoso: era o “índice de suspeição lesional”, que falava de jogadores perto de sofrerem lesões musculares. Serve esta história para lembrar que Bruno Lage pode, agora, abraçar sem pudor o “índice de suspeição lesional”. Nesta terça-feira, o Benfica venceu o Farense (3-1) e seguiu em frente na Taça de Portugal, numa partida na qual esteve a perder com Di María em campo e deu a volta depois da lesão do argentino.

Afinal, na Luz, há vida sem Di María. E, afinal, ele não tem de ser utilizado em todos os jogos – tal como aconselharia Henrique Jones sobre o "índice de suspeição lesional" de um jovem jogador de 36 anos que saiu de Faro agarrado à coxa.

Florentino, Barreiro e Aursnes

Sabe-se que Bruno Lage não é adepto de grandes rotações e, mesmo tendo tido uma final no sábado, mudou apenas três jogadores de campo: Bah, Barreiro e Arthur Cabral foram lançados para os lugares de Tomás Araújo, Kokçu e Pavlidis.

Como Lage parece não contar com Rollheiser e Renato Sanches parece não contar com a saúde, o 4x3x3 do Benfica tinha, portanto, um meio-campo sem um jogador com qualidade técnica superior e capaz de encontrar soluções em zonas de definição – e nem especialmente na zona de criação, porque Florentino é um destruidor, Barreiro é um transportador e Aursnes faz um pouco de tudo, mas não tem nível técnico para oferecer qualidade como médio-ofensivo.

Esta opção de Lage parecia nem ir ao encontro do que se conhece do Farense, que é a equipa da I Liga com menos bola, que concede mais remates, que concede mais cruzamentos e que permite menos passes longos – em suma, uma equipa de bloco baixo permanente.

O Benfica criou dois lances de perigo logo no início do jogo, em dois momentos de apoio frontal de Cabral, que conseguiu ligar-se com Barreiro e Aursnes – o primeiro momento deu jogada para Schjelderup e Di María, o outro para Carreras.

Positivo/Negativo Positivo Schjelderup Pensa mais o jogo do que Akturkoglu, tem mais qualidade técnica e a finalizar também não parece estar a existir muita diferença, com mais um golo do jovem extremo.

Positivo Cabral Alguns lances de bons apoios frontais e mais um golo. Bem servido continua a parecer capaz de contribuir.

Positivo Carreras A par de Di María, parece ser o jogador mais decisivo do Benfica actual. Muito forte nos duelos defensivos e, sobretudo, muito dinâmico no ataque. Por fora, em cruzamento, ou por dentro, em condução ou drible, o lateral espanhol tem encontrado soluções que por vezes nem Grimaldo conseguia encontrar. Negativo António Silva Foi facilmente batido no 1-0 e o Farense poderia ter chegado ao 2-0 noutro erro do central.

Negativo Farense Muito pouco Farense neste jogo. Foi resistindo, mas este resultado não surpreende ninguém pela abordagem dos algarvios.

Parecia que o Benfica estava a conseguir ter os médios-interiores a ligarem com o avançado e os alas, mas isso não se manteve – sobretudo depois do golo de Tomané, de cabeça, num canto aos 7’.

Também contribuiu para isso a opção de Tozé Marreco em abdicar totalmente dos alas no plano ofensivo, tendo-os a fechar por dentro numa espécie de quadrado que vedava os caminhos a Barreiro e Aursnes.

Di María não é solução para tudo

A lesão de Di María colocou Aursnes a ala-direito, com Amdouni a par de Cabral, e isso, não dando uma qualidade suprema em ataque posicional, deu, pelo menos, trabalho aos defensores do Farense.

O Benfica passou a ter cinco jogadores em zona ofensiva (Aursnes, Carreras, Schjelderup, Amdouni e Cabral) e isso igualou os jogos de pares. Bastava um sexto jogador atrair uma marcação que facilmente se criaria um desequilíbrio.

Foi o que aconteceu aos 56’, com Barreiro a atrair um adversário e encontrar Schjelderup entre linhas, com o jovem a voltar a marcar, em mais uma boa execução técnica.

Dois minutos depois o Benfica fez o 2-1, mas num momento bem diferente: o Farense foi estranhamente atraído a uma pressão alta e isso deu espaço a Carreras para sair em drible e lançar Cabral com um passe longo que isolou o brasileiro.

O Benfica “matou” o jogo aos 62’, num lance confuso na área que terminou com ressalto nos pés de Bah.