Terça na TV: Pátria, seitas e racismo em campo

CINEMA

Pátria

RTP1, 23h13

Com acção situada num “Portugal alternativo” da década de 1980 dominado por um governo ditatorial, este drama distópico segue a história de Mário, um jovem expulso da sua aldeia e enviado “para uma espécie de cidade”, onde é constantemente atacado e perseguido por elementos da SSK, um grupo com ideais nazis. Esse grupo, que conquista novos simpatizantes a cada dia, tem ideais ultranacionalistas e despreza os expatriados que ali chegam. Até que Mário decide juntar um grupo de desvalidos como ele, e ripostar.

Com realização e argumento de Bruno Gascon (Carga, Sombra), uma história de violência, xenofobia e descriminação produzida pela Caracol Studios, com apoio da RTP, do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema e do município de Barcelos (onde decorreram as filmagens). Com Tomás Alves no papel principal, o elenco inclui também Rafael Morais, Michalina Olszanska, Matamba Joaquim, João Vicente, Iris Cayatte, Ricardo Correia e Raimundo Cosme.

Distrito 9

Hollywood, 23h45

Thriller de ficção científica realizado por Neill Blomkamp, produzido por Peter Jackson e protagonizado por Sharlto Copley. Em 1990, uma nave extraterrestre aterra em Joanesburgo. As nações de todo o planeta decidem enclausurar os “visitantes” num gueto denominado Distrito 9. Vinte anos depois, um agente é enviado ao local para os transferir para um novo gueto e estudar a tecnologia militar desenvolvida. Ao manusear um objecto alienígena, algo lhe altera a composição genética, tornando-o uma espécie híbrida, capaz de usar bioarmas.

SÉRIE

La Fièvre - O Escândalo

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Racismo, futebol e radicalização entram em jogo nesta minissérie francesa criada por Eric Benzekri. Começa em campo, com um desentendimento entre um jogador negro e o seu treinador branco – um episódio que, através de aproveitamentos políticos e da amplificação mediática, acaba por ganhar proporções de crise nacional. A trama desenvolve-se em meia-dúzia de episódios emitidos às terças (também no TVCine+).

DOCUMENTÁRIOS

Cultos e a Justiça

AMC Crime, 15h

Em estreia, oito episódios que esmiúçam “o poder magnético de criminosos líderes de culto e as dramáticas investigações que acabaram por levá-los à justiça”, com testemunhos de quem presenciou e/ou denunciou práticas como manipulação, militarismo, poligamia, coerção, abusos sexuais, tráfico de pessoas ou homicídios. O primeiro par de capítulos analisa O profeta de Hollywood Tony Alamo e Os Generais Deborah e Jim Green. Os próximos, emitidos em dupla semanalmente, focam-se nos “profetas” Anna Young, Tiffanie Irwin, Jeffrey Lundgren, Dwight York, Daniel Perez e Wayne Bent.

As Maiores Descobertas com Dan Snow

História, 22h16

Novos episódios da série em que o historiador e apresentador britânico Dan Snow vai à volta do mundo para saber mais sobre grandes marcos do mundo da arqueologia. Atlântida, Machu Picchu, Stonehenge e o Exército de Terracota são os alvos desta segunda temporada, a ritmo semanal.

Salazar Não ia à Bola

RTP1, 00h46

Fátima, fado e… futebol? Da autoria de Rui Alves, este trabalho sobre a história do desporto-rei em Portugal procura desconstruir a trindade do Estado Novo e, “sem negar o aproveitamento” da popularidade do futebol pela ditadura, ressalva a sinopse, provar que “o apoio salazarista a este ‘F’ não passa de um mito”.

COMÉDIA

Ari Shaffir: America’s Sweetheart

Netflix, streaming

O comediante (e actor e podcaster) norte-americano Ari Shaffir estreia o seu novo especial de stand-up “sombriamente inspirador”, descreve a plataforma. A ideia é encontrar o lado positivo de tudo, quer sejam “as alegrias de estereotipar ou a beleza do vício em drogas”.

DESPORTO

Futebol: Farense x Benfica

RTP1, 20h10

Directo. Os “encarnados” deslocam-se ao Estádio de São Luís para encontrar o Farense nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.