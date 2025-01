Quarta na TV: Centeno, Romulus e mais uma vida de insecto

CINEMA

Um Bairro em Nova Iorque

Star Movies, 19h22

Esta história de gangsters, atenta aos dramas de uma família no Bronx dos anos 1960, foi a estreia de Robert De Niro na realização. Além do próprio, conta no elenco com Chazz Palminteri, Kathrine Narducci e Joe Pesci.

Alien: Romulus

Disney+, streaming

Depois de ter sido uma das estreias mais aguardadas do Verão passado, chega ao streaming o mais recente capítulo do universo Alien. A acção situa-se entre os dois primeiros filmes da saga: O 8.º Passageiro de Ridley Scott (1979) e O Recontro Final de James Cameron (1986). A realização é do uruguaio Fede Álvarez.

SÉRIES

Ajuste de Contas

RTP2, 22h01

Suspense, vingança e lavagem de dinheiro numa minissérie britânica em que uma mulher se vê obrigada a proteger a família dos criminosos para quem o marido, contabilista, trabalhava ilegalmente, sem que ela soubesse. A situação é arriscada e delicada: tem de manter o negócio com eles e, ao mesmo tempo, ser informadora da polícia. Criada por Debbie O’Malley e protagonizada por Morven Christie e Peter Mullan, estreia-se esta quarta-feira nos serões da RTP2 (de segunda a sexta).

Desordem Pública

Netflix, streaming

Em estreia, uma produção italiana focada num grupo de agentes da polícia de choque a braços com a crescente tensão nas ruas de Roma – e com cada vez maior dificuldade em separar a vida e as opiniões pessoais dos deveres e ordens profissionais.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

António Homem Cardoso conversa com Fátima Campos Ferreira sobre o que é isso de ser considerado um mestre da fotografia em Portugal. Nascido em 1945, em São Pedro do Sul, tem dedicado a vida a essa arte. Influenciado pela lente de outro mestre, Augusto Cabrita, captou essências de paisagens, olhares, acontecimentos, políticos, artistas – como Amália, para quem olhava “como os católicos olham para Nossa Senhora de Fátima”, partilha.

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves recebe Mário Centeno, actual governador do Banco de Portugal, numa entrevista que há-de abordar as previsões para o défice nos próximo anos, bem como a polémica salarial na instituição. Em cima da mesa estão também as ambições presidenciais do ex-ministro das Finanças e antigo presidente do Eurogrupo, numa altura em que há sondagens lhe dão boa colocação nas intenções de voto, embora longe de ameaçar a preferência por Gouveia e Melo.

DOCUMENTÁRIO

Uma Verdadeira Vida de Insecto

Disney+, streaming

Segunda temporada da docussérie da National Geographic, narrada por Awkwafina, que capta esse “microverso desconhecido” onde “um elenco carismático de heróis em miniatura usa superpoderes incríveis para sobreviver”, seja uma libélula, um escaravelho-tigre ou uma mariposa-lua.

TALK SHOW

Cá por Casa com Herman José

RTP1, 22h38

Jonas, o fadista que é também coreógrafo e bailarino, é chamado a falar do novo álbum, Maçã d’Adão. Quem também dá música é António Zambujo, a propósito dos concertos que tem agendados para Fevereiro (dia 14 na portuense Super Bock Arena e dias 21 e 22 no lisboeta Campo Pequeno) e ainda André Viamonte, neste caso com terapia, activismo e o disco De Vez na calha.

Das tábuas vêm Custódia Gallego, Pedro Laginha e Igor Regalla, em representação d’A Médica que Ricardo Neves-Neves leva à cena no Trindade (Lisboa), até 16 de Fevereiro. O humor fica por conta de um especial TV Rural que traz à vida o engenheiro Sousa Veloso, em convívio com outras personalidades na venda da fruta.

DESPORTO

Andebol: Portugal x EUA

RTP2, 16h51

Os “heróis do mar” vão a Oslo entrar em jogo no Campeonato do Mundo de andebol masculino – que se realiza na Croácia, Dinamarca e Noruega, até 2 de Fevereiro – frente à selecção norte-americana. Procuram pontuar no Grupo E, em que também têm como adversários o Brasil e a Noruega.