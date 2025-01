Ainda Estou Aqui: história de uma casa maculada pela ditadura

Ainda Estou Aqui é uma memória da ditadura militar brasileira, evocada a partir dos aspectos mais brutais da sua lógica repressiva: a perseguição a opositores ou pseudo-opositores do regime, as detenções sumárias, as execuções e as mortes “acidentais” sob tortura, a torpeza maior que era a camuflagem dessas mortes num manto de silêncio e falta de informação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt