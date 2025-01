Política e Justiça no jogo do empurra sobre culpa pelo estado a que chegaram tribunais

Foi um autêntico jogo do empurra aquilo a que se assistiu na sucessão da meia dúzia de discursos do arranque do ano judicial sobre o estado problemático da Justiça em Portugal. Enquanto o líder do Supremo Tribunal de Justiça perguntava como é possível tamanho "desinteresse e inércia" por parte da classe política, o presidente da Assembleia da República respondia-lhe com a “cultura de opacidade” de que enferma o sector.

