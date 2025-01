À inércia dos partidos e Governo, Aguiar-Branco responde com uma Justice Summit no Parlamento

O presidente da Assembleia da República vai convocar uma "reunião de trabalho sobre o futuro da justiça" com todos os agentes do sector, no Parlamento, em Fevereiro, da qual pretende que saiam "dez propostas simples", que possam "servir de base para uma revolução cultural na Justiça". O anúncio foi feito por José Pedro Aguiar-Branco no seu discurso na cerimónia de abertura do ano judicial, que adiantou que a sua iniciativa já foi concertada com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

"Poderíamos chamar-lhe muitas coisas. Conferência. Debate. Estados gerais. Justice Summit", enumerou Aguiar-Branco, para a qual serão convidadas as várias partes "interessadas", ou seja, os agentes do sistema judicial e os grupos parlamentares. "Será um momento para encontrarmos os pontos de convergência. Não aquilo que nos separa, mas o que nos une. As necessidades de reforma do sistema", acrescentou.

E o presidente do Parlamento adianta já dois exemplos de medidas. Na digitalização, para permitir que um cidadão ou uma empresa não tenham acesso efectivo e em tempo real aos seus processos, o que "será um significativo contributo para ultrapassar uma cultura de opacidade e de incerteza, que empurra o cidadão para a descrença no Estado de direito". E na definição de "prazos razoáveis para a prática de actos processuais", com regras para todos os agentes da Justiça. ​"O pior que pode existir, um dos factores que maior dano causa ao prestígio da Justiça e, como tal, mais corrói a sua credibilidade, é a absoluta incerteza, ainda hoje, dos tempos da justiça."

Recorrendo à ironia, Aguiar-Branco afirma que a reforma da justiça "é a promessa política mais antiga do que o novo aeroporto de Lisboa" e este já deu alguns passos no ano passado. "Espero que, em 2025, a reforma da justiça também possa descolar", desejou.