Ainda Estou Aqui estreia em 16 de janeiro, em mais de 40 salas. Saiba onde assistir

Quem está ansioso para assistir ao filme brasileiro Ainda Estou Aqui em Portugal, anote: o longa, que deu o Globo de Ouro de Melhor Atriz (drama) a Fernanda Torres, estreia nesta quinta-feira, 16 de janeiro. E haverá exibições de Lisboa ao Algarve. De Braga a Coimbra, passando pelo Porto, Viseu, Guarda e Vila Real.

Na capital, a obra, que está na pré-disputa pelo Oscar, estará em cartaz no NOS Colombo, no NOS Amoreiras e no Cinema Ideal, entre outros (veja lista abaixo). Os cinemas do El Corte Inglès também mostrarão a luta de Eunice Paiva (Fernanda Torres), que teve o marido, Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), morto pela ditadura militar brasileira. O corpo dele nunca foi encontrado.

Na região do Porto, a adaptação da obra homônima de Marcelo Rubens Paiva, um dos cinco filhos de Eunice Paiva, poderá ser vista no UCI do Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia, por exemplo. Em Coimbra, o filme estará no NOS Alma Shopping e na Casa do Cinema.

Com Fernanda Montenegro no elenco, Ainda Estou Aqui continua colecionando prêmios. Depois do Globo de Ouro inédito para o Brasil, a produção do Globoplay abocanhou, no domingo (12/01), o prêmio de Melhor Filme Internacional no Festival de Cinema de Palm Springs, na Califórnia, Estados Unidos. Os membros do júri são integrantes da Federação Internacional de Críticos de Cinema.

No Brasil, o longa foi lançado em novembro do ano passado e já foi visto por mais de 3 milhões de pessoas. Ainda Estou Aqui ganhou honrarias nos mais de 50 festivais estrangeiros em que participou desde a estreia, em setembro, no 81° Festival de Veneza, onde, depois de ser aplaudido por 10 minutos, conquistou o prêmio de Melhor Roteiro.

Ainda Estou Aqui está na pré-lista dos indicados do Oscar, o maior prêmio do cinema mundial, divulgada em 17 de dezembro. Os finalistas seriam conhecidos pelo público em 17 de janeiro, mas, por causa dos incêndios que atingem Los Angeles, o anúncio foi adiado para o dia 19. A 97ª edição do Oscar será em 2 de março.

Veja algumas das salas de exibição de Ainda Estou Aqui em Portugal:

