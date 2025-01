Rui Rocha quer aposta na reforma do Estado e Presidente da República “guardião da liberdade”

Fazer a "reforma profunda do Estado", recuperar "a confiança dos portugueses" e acabar com a "estagnação económica": são os três grandes desafios da agenda política "verdadeiramente reformista e liberal" por que Rui Rocha se vai bater nos próximos dois anos de mandato à frente da Iniciativa Liberal. Estão definidos na moção estratégica global Acelerar Portugal – Coragem, responsabilidade, trabalho, com que Rocha se recandidata à liderança do partido, que reconhece também que as autárquicas deste Outono e as presidenciais de Janeiro de 2026 serão "momentos cruciais para esta agenda".

