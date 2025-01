Montenegro aponta a segurança como “um importante activo económico” do país

O primeiro-ministro considera que a segurança é um factor “importante para a qualidade de vida das pessoas”, que potencia investimentos no país e tem de ser gerido com “responsabilidade e prudência”.

"A segurança tem de ser assegurada e preservada, porque é muito importante para a qualidade de vida das pessoas, mas também como um activo económico, diferenciador, pela positiva, na atracção e fixação de investimento no país", disse o governante.

Luís Montenegro abordou o tema numa intervenção feita perante os trabalhadores da empresa de semicondutores Amkor, em Vila do Conde, distrito do Porto, que visitou na manhã desta segunda-feira, reiterando que a segurança é um factor diferenciador de Portugal para alavancar investimentos.

"Quando falamos, insistentemente e responsavelmente, da necessidade de preservarmos Portugal como um dos países mais seguros do mundo, é a pensar nas pessoas, na dinâmica social, mas também na competitividade económica que podemos tirar em comparação com outras geografias. Sermos responsáveis, prudentes e preventivos neste domínio é fundamental para podermos alavancar investimentos", afirmou.

O primeiro-ministro apontou que o ano de 2025 será de "viragem para Portugal, com a palavra-chave do investimento", considerando que o país tem de "agarrar a oportunidade de hoje estar em melhor condições do que outros".

"Ainda na semana passada colocamos dívida no mercado a dez anos e tivemos uma melhor taxa de juro do que a Bélgica. Temos as nossas finanças públicas em melhor condição que a França e mesmo que a Alemanha. Somos uma referência de estabilidade financeira, a que juntamos estabilidade política", disse o governante.

Luís Montenegro recordou que Portugal passou por uma "grande prova de superação, para estar, agora, ao nível dos melhores desempenhos" da Europa, considerando que o país deve capitalizar esse momento.

"Não desejo mal a nenhum país, e muito menos aos nossos parceiros da União Europeia, mas todos nós vivemos das nossas circunstâncias. Há 15 anos estávamos numa circunstância difícil e os outros [países] aproveitaram-se disso. Agora, que estamos numa boa condição, temos de a aproveitar. É a lei da vida", analisou.

Falando numa empresa de tecnologia multinacional que é um dos maiores empregadores do concelho de Vila do Conde, e que emergiu após a dissolução da antiga Qimonda, e que está a investir na ampliação das suas instalações e na contratação de mais trabalhadores, o primeiro-ministro frisou a necessidade de o país "criar condições aos jovens para que acreditem e se fixem no nosso país e ajudem a dinamizar as empresas e a economia".

"O governo está empenhado em fazer de Portugal um exemplo de país que potencia o seu capital humano e fá-lo multiplicar a criação de riqueza através da ligação à inovação e capacidade de fazer melhor, estando na vanguarda e em produtos diferenciados no mercado para concorrer com outras geografias e contextos industriais cujos factores de produção são mais favoráveis", concluiu Luís Montenegro.