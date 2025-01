Alexandra Leitão é a candidata do PS à Câmara de Lisboa

Anúncio formal da candidatura do PS a Lisboa será feito até ao fim desta semana. Direcção argumenta que esteve à espera da realização das eleições na Federação da Área Urbana de Lisboa.

Alexandra Leitão será anunciada como candidata do PS à Câmara de Lisboa esta semana, apurou o PÚBLICO. Depois de uma longa reflexão, com os nomes de Alexandra Leitão e Mariana Vieira da Silva em cima da mesa, a escolha do secretário-geral recaiu na sua líder parlamentar.

A direcção do PS já tinha decidido que só depois das eleições para a Federação da Área Urbana de Lisboa — que decorreram na sexta-feira e de que saiu vencedora a eurodeputada Carla Tavares — é que avançaria para o anúncio do nome para a câmara da capital.

A candidatura de Alexandra Leitão a Lisboa obriga o PS a mudar de líder parlamentar. Segundo informações recolhidas pelo PÚBLICO, o novo líder parlamentar poderá vir a ser o vice-presidente Pedro Delgado Alves, que já era o braço direito de Alexandra Leitão na bancada parlamentar.

Na realidade, Pedro Delgado Alves já tinha sido um dos nomes apontados — ao lado de Alexandra Leitão — para o cargo de líder parlamentar do PS logo no início da legislatura.

Alexandra Leitão será um nome mais bem recebido à esquerda do que o de Mariana Vieira da Silva, que também estava em cima da mesa e que não era rejeitado pelos partidos à sua esquerda. No entanto, a proximidade entre Mariana Vieira da Silva e Fernando Medina tornariam mais difíceis as negociações.

O PS mantém a ideia de liderar uma coligação de esquerda para concorrer contra Carlos Moedas e que deve incluir Bloco de Esquerda, Livre e PAN. O PCP anunciou a candidatura de João Ferreira em Setembro e excluiu participar numa nova coligação, mas o PS ainda não desistiu de cativar o PCP para a “grande coligação”. Não só não seria uma estreia (Jorge Sampaio liderou uma idêntica em 1989 e ganhou a Câmara de Lisboa), como a fórmula eleitoral autárquica pode tornar mais difícil ao PCP justificar ficar de fora de uma coligação deste género.

Nas eleições para as câmaras municipais, por um voto se ganha e por um voto se perde. Ora, a dúvida é se o PCP vai querer ficar “responsável” pela reeleição de Carlos Moedas, se os seus votos forem suficientes para evitar que o presidente da câmara eleito numa coligação PSD-CDS renove o mandato.

Independentemente de estar disponível para integrar a “frente de esquerda” com o PS, o Bloco de Esquerda também vai apresentar o seu nome à Câmara de Lisboa em breve.

Lisboa, uma telenovela socialista

O candidato “natural” à Câmara de Lisboa nestas eleições era, para quase todos os socialistas, do secretário-geral aos militantes de Lisboa, o antigo ministro do Ambiente Duarte Cordeiro.

O antigo deputado já tinha feito parte do executivo de António Costa e foi vice-presidente de Fernando Medina. Saiu da Câmara de Lisboa em Fevereiro de 2019 quando foi nomeado secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro e dos Assuntos Parlamentares.

Acontece que, na sequência da Operação Influencer, Duarte Cordeiro desistiu de ocupar cargos políticos. Desde que Pedro Nuno chegou ao poder no PS, Duarte Cordeiro — o seu cúmplice político mais íntimo e mais antigo — apenas aceitou ser membro do secretariado nacional.

Apesar da disponibilidade manifestada por Marta Temido para vir a ser candidata à Câmara de Lisboa, muitos socialistas continuavam a suspirar por Duarte Cordeiro. A decisão de aceitar ser cabeça-de-lista pelo PS às eleições para o Parlamento Europeu fez Temido desistir das ambições autárquicas — e demitir-se da concelhia do PS-Lisboa de que era presidente.

O “desejo” em ver Duarte Cordeiro candidato a Lisboa foi expresso da maneira mais radical possível pelo presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, quando ainda era presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, em entrevista à Rádio Renascença.

Nessa entrevista de 2 de Outubro de 2024, Leão disse que “o único nome que poderia abanar muito toda a estrutura que neste momento existe no PS-Lisboa” seria o de Duarte Cordeiro. Interrogado sobre os nomes de Alexandra Leitão e Mariana Vieira da Silva, Ricardo Leão foi menos entusiástico: “São nomes que estão a ser estudados, analisados.”

Já há alguns meses que se sabia que, para a candidatura à Câmara de Lisboa, a direcção do PS estava hesitante entre Mariana Vieira da Silva ou Alexandra Leitão. Pedro Nuno Santos demorou a tomar uma decisão e, desde que Ricardo Leão se demitiu da Federação para a Área Urbana de Lisboa (FAUL), passou a ter o argumento do processo eleitoral da Federação —​ ainda que a decisão sobre o candidato autárquico a Lisboa não passe pela FAUL, apenas pela concelhia presidida por Davide Amado. com Susete Francisco

[Texto modificado às 23 horas, dando como absolutamente certa a candidatura de Alexandra Leitão]