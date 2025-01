Cria de gorila foi interceptada num voo em Istambul – e agora está a recuperar num zoo

Zeytin (que quer dizer azeitona em turco) foi descoberto na zona de carga de um avião vindo da Nigéria, com destino à Tailândia – e as autoridades aduaneiras acreditam que foi resgatado de uma tentativa de contrabando. Agora, está a recuperar no jardim zoológico de Polonezkoy, nos arredores de Istambul, cidade turca onde foi encontrado, de acordo com as autoridades locais.

A cria de gorila, com cerca de cinco meses, foi interceptada dentro de uma caixa, num voo da Turkish Airlines, em Dezembro.

Ainda não se sabe ao certo o que vai ser desta cria de gorila-do-ocidente, uma espécie “criticamente ameaçada”. As autoridades competentes estão a estudar a hipótese de se devolver o animal ao seu habitat natural – as florestas e montanhas da África central.

Até que seja tomada uma decisão, o animal vai continuar no zoo turco.

“Claro que o que queremos e desejamos é que o gorila bebé (…) continue a sua vida na sua terra natal”, disse Fahrettin Ulu, director regional do centro de conservação da natureza e parques nacionais de Istambul, este domingo, citado pela agência Associated Press (AP). “O que importa é que seja criado um ambiente seguro no local para onde vai.”

Nas semanas que passou ao cuidado do zoo já ganhou peso e deu sinais de estar a recuperar. "Quando chegou, era muito tímido, ficava onde o deixávamos", contou o veterinário Gulfem Esmen à AP. "Agora já não tem essa timidez. Nem sequer se preocupa muito connosco. Brinca sozinho."

O nome, Zeytin, foi escolhido numa votação aberta ao público nas redes sociais do Ministério de Agricultura e Florestas turco. As outras opções eram Üzüm (uva), Kömür (carvão) e Misket (mármore).

Os funcionários aduaneiros dos aeroportos turcos têm vindo a encontrar cada vez mais animais transportados ilegalmente. De acordo com a AP, em Outubro, 17 crias de crocodilos-do-nilo e dez lagartos-monitores foram encontrados na bagagem de um passageiro egípcio no Aeroporto Internacional Sabiha Gokcen, também em Istambul.

