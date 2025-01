Humildade, humanidade, humor e amor para sobreviver

Quando consigo faço por regressar a este momento, a estas crianças que sem saberem me davam tudo do que precisava naquele momento… uma das alturas em que me senti mais perdido na minha vida. Estava no Congo pela segunda vez, em 2018, enquadrado numa frase que eu já repeti mais de 1000 vezes – “a pior guerra desde a Segunda Guerra Mundial e de que ninguém fala, ninguém sabe de nada” – mas nós somos os nossos afectos e emoções e, nesta fase, eu estava desfeito pelo que deixei para trás em minha “casa”, no Porto.

Estava mesmo com o coração apertado e mirradinho com o que deixei ao longe, e ao longe tentava estar lá… Mas não estava. Entretanto, tinha casos no hospital de uma rapariga grávida com o fígado e as tripas de fora, atingida por uma bala perdida, em que tive de assistir à expulsão do seu feto morto, como sinal do seu estado geral. Sobreviveu. Levámos para o bloco operatório um menino de 2,5 anos, também com uma bala perdida que lhe perfurou o abdómen enquanto dormia na sua palhota – e com com esta idade já era a segunda vez que lhe abriam a barriga por, em dois momentos diferentes, ter sido atingido. Sobreviveu.

À 1 da manhã tive uma discussão feia com o cirurgião, que era péssimo, porque não queria ver a urgência de pôr um dreno torácico numa criança de 5 anos, adivinhem… com uma bala perdida que lhe atravessou o tórax. Eu sei pôr um dreno torácico, já pus muitos, mas numa criança de 5 anos é melhor que seja o cirurgião… e ele, por estar com sono, queria convencer-me de que podia esperar para a manhã seguinte. Discutimos, irritámo-nos, perdi tempo com telefonemas a mais, e consegui que fossemos para o hospital de madrugada, fazer o que tinha que ser feito. Era ainda mais urgente do que eu imaginava pelo telefone, não podia de forma alguma esperar. Sobreviveu.

Mas eu estava amorosamente perdido e ao longe, e a minha mãe foi submetida a uma cirurgia muito importante e eu não estava lá. Isto dói. Dói mesmo muito. Não raros dias, quando podia fazer uma pausa, escondia-me atrás de um dos edifícios para não ser visto e chorava sozinho, a olhar para o infinito. Eu não estava a conseguir sobreviver a estar longe. E no meio das minhas lágrimas apareciam-me estas crianças. Primeiro ao longe, a rirem-se, depois aproximavam-se bem pertinho, diziam coisas em swahili que eu não compreendia, e eu não sei se percebiam que eu tinha estado a chora, mas interagiam comigo a rir-se, com aquele riso malandro que nos desarma.

Eu tinha muita dor para gerir, ao longe, enquanto alguns sobreviviam, ao perto, eu não sabia se conseguia sobreviver ao facto de estar longe. Sobrevivi. Quando sinto que estou a lutar pela minha sobrevivência, tento que estes sorrisos me salvem outra vez. O nosso pensar prega-nos grandes surpresas, quando uns sorrisos chegam para enganar e se sobrepor a todo um mundo de tristeza. Eu nunca me vou esquecer delas mas as imagens estão a perder cor com o tempo, e para memórias do coração eu não confio nas fotografias, que sou capaz de as ter, mas não as procuro. Só conseguirão salvar-me enquanto estiverem vivas nas minhas memórias, porque só estas carregam as emoções. Humildade, humanidade, humor…. e muito amor foi o que estas crianças me deram, sem pedir nada em troca.

Os "meus 3 Hs" Humildade, Humanidade, Humor…. e muito Amor. Sobrevivi.

