Retratos da política à la minuta

A temperatura do planeta, no sentido real meteorológico, sobe gradualmente em resultado do efeito de estufa. Outra temperatura é a da escaldante conjuntura internacional, nos planos económico-financeiro, ideológico, mediático, social, cultural, militar e geoestratégico. Planos que se sobrepõem, numa complexa interacção nacional, regional e global. A racionalidade deste magma efervescente é difícil de destrinçar, pois o que é falso é tão verosímil como o que é verdade.

A complicação leva ao psicologismo, concentrado nos predicados dos líderes, como o regresso do papel do indivíduo na História. Obra do indivíduo? Ou dos Estados, da luta de classes e do domínio classista, dos interesses dos mercados financeiros, das moedas, ou do poder militar? Trump, teatral, provocante, com a sua Trump Tower, o mau da fita? Macron, equilibrista, equilibra o Hexágono, com três frentes? O Putin, autárquico, putinista, vence a guerra contra o superprotegido Zelenski? E Xi Jinping?

José Manuel Jara

As freguesias pertencem às populações

Estamos a assistir a uma bagunça política, onde grande parte dos partidos políticos defende conceitos profundamente errados no que diz respeito à existência ou não de potencialidades para obter autonomia como freguesia.

Nada mais errado do que cair na tentação de definir a viabilidade de uma freguesia autónoma, tendo esta ou aquela premissa mais favorável – ou seja, criação de freguesias a régua e esquadro, atribuindo às populações o conceito de robôs, sem direitos.

Freguesias independentes e livres são todas, as pequenas, as médias, as grandes, mas o que mais importa neste caso é mudar radicalmente o espírito da lei, mas também da cabeça de políticos que querem votos, mas enganam as populações, reprimindo o seu direito de ser o que sempre foram – freguesias livres e independentes.

Refiro aqui o exemplo da minha Freguesia, Vale da Amoreira. Contra tudo e contra todos vamos reverter esta união de freguesias, porque queremos recuperar a todos os níveis do atraso imposto às populações durante 11 anos, mas não queremos a independência a qualquer preço porque temos o direito de gerir o que é politicamente nosso em moldes modernos como quem gere uma empresa pública ou privada.

Os grupos parlamentares devem emendar a mão e propor seriamente alterações à lei. Ninguém tem o direito de excluir ninguém porque por detrás de todas estas banalidades e atropelos políticos estão populações que são a alma das autarquias locais e chamam-se verdadeiramente freguesias.

José Ribeiro, Vale da Amoreira

As loucuras de Donald Trump

Para quem não acreditava que Donald Trump era um homem perigoso, as suas recentes declarações tornaram claro o seu pensamento. Para além de pretender possuir a Gronelândia, Donald Trump quer igualmente que o Canadá seja transformado no 51.º estado americano e que sejam os EUA a passar a controlar o Canal do Panamá que, embora tenha sido construído pelos EUA, passou definitivamente a ser controlado pelo governo do Panamá em 1999. De referir que Donald Trump não afastou a realização de acções militares e económicas para concretizar o controlo do Canal do Panamá e "conquistar" a Gronelândia. Que mais ambicionará este homem perigoso para quem o dinheiro compra tudo e todos?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O embaixador da morte

Na sua entrevista à TSF, o embaixador de Israel em Portugal disse sobre os palestinianos: “Eles não estão com fome ou com sede. Com certeza que têm problemas, mas isto é um problema que eles criaram quando eles atacaram Israel.”

Do ponto de vista do Direito Internacional (DI), o genocídio está definido na Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948). As provas de genocídio estão formalmente e minuciosamente registadas no Relatório da Amnistia Internacional sobre a actuação de Israel na Palestina, onde muitos milhares de crianças têm morrido, não como consequência de combates, mas simplesmente vítimas de acções militares contra escolas, hospitais e residências.

Desde o ataque do Hamas, os EUA aprovaram recentemente mais um pacote de ajuda no valor de 8,7 mil milhões a juntar aos pelo menos 17,9 mil milhões de dólares de ajuda militar anteriores.

À luz do DI consuetudinário, um Estado pode ser considerado cúmplice em práticas criminosas de outro Estado ou grupo se fornecer assistência ou apoio a actos ilícitos como o genocídio.

Perante o genocídio em curso, agora descaradamente negado pelo embaixador israelita, a cumplicidade explicita e claramente violadora do DI americana, os governos europeus, incluindo o nosso, com a boca cheia de DI quando convém, mantêm um vergonhoso silencio. Nem sanções económicas, nem retirada de embaixadores, nem sequer condenações públicas e claras: nada!

José Cavalheiro, Matosinhos