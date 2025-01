Sismo de magnitude 6,8 abala o Japão. Emitido alerta de tsunami

Sismo de magnitude 6,8 na escla de Richter abalou a costa sudoeste do Japão. Há alerta de tsunami em Miyazaki e Kochi, mas a onda só atingiu 20 centímetros de altura. Epicentro foi no oceano Pacífico.

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter abalou esta segunda-feira, 13 de Janeiro, a costa sudoeste do Japão. A agência meteorológica do país emitiu um alerta de tsunami em duas províncias: Miyazaki e Kochi. Os peritos estimavam que a onda resultante do terramoto chegaria à costa com apenas um metro de altura, mas a medição acabou por comprovar que a onda atingiu a costa de Miyazaki e não ultrapassou os 20 centímetros.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo eclodiu às 21h19 de Tóquio (12h19 de Portugal continental) a 48,9 quilómetros de profundidade no mar de Hyuga, a parte do oceano Pacífico que ficou na costa da ilha japonesa de Kyushu. O sismo foi sentido com maior intensidade na região de Kyushu

Não há, para já, registo de feridos ou estragos. As duas centrais nucleares mais próximas do epicentro do terramoto, em Ikata e em Sendai, não registaram quaisquer danos ou anomalias por causa do abalo.

O Japão é regularmente atingido por sismo com magnitudes elevadas porque está num ponto de contacto entre quatro placas tectónicas, os grandes blocos que compõem a superfície terrestre e que colidem entre si: Placa das Filipinas, Placa Euro-Asiática, Placa Norte-Americana e Placa do Pacífico. Esta última, por ser composta por materiais mais densos, submerge sob as outras e está a ser consumida no manto da Terra.

O choque leva a uma acumulação de tensões nos materiais rochosos que compõem as placas tectónicas — que, quando atingem o seu limite de elasticidade, libertam e energia acumula sob a forma de sismos. O Japão faz assim parte do Anel de Fogo, a região do planeta mais rica em terramotos e eventos vulcânicos de magnitudes e consequências potencialmente devastadoras.

Há pouco mais de um ano, um sismo de magnitude 7,6 provocou pelo menos 62 mortos no Japão. Outras 300 ficaram feridas.