Acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas estará próximo e envolve libertação de 33 reféns

Diplomatas de Israel confirmaram esta segunda-feira à imprensa do país que as negociações para um cessar-fogo entre o Governo do país e o Hamas, mediadas pelo Qatar, estão numa “fase adiantada”. Segundo as fontes diplomáticas, citadas pelo Times of Israel, o acordo inclui a libertação de 33 reféns do movimento islamista palestiniano numa primeira fase. Em troca, Israel compromete-se a libertar 33 palestinianos detidos em prisões israelitas.

Segundo uma pessoa envolvida nas negociações que estão a ter lugar em Doha, está prevista uma nova ronda negocial para terça-feira de manhã na capital qatari, que pode ser decisiva para o futuro do compromisso em cima da mesa.

À Reuters, um representante israelita também afirmou que as negociações para um acordo estão numa fase mais avançada."Não temos a certeza se está por horas, dias ou mais", disse, ainda assim, o representante israelita.

Numa entrevista concedida à Bloomberg, nesta segunda-feira, Jake Sullivan, conselheiro da Casa Branca para a Segurança Nacional, admitiu que pode ser anunciado um acordo ainda esta semana e informou que a Administração Biden está a envolver a equipa de Donald Trump, que toma posse na próxima segunda-feira, nas negociações.

O acordo deve envolver a troca de reféns por presos em prisões israelitas mas, segundo o Times of Israel, Israel estará a manter prisioneiros de perfil mais elevado, acusados de terrorismo, para usar como moeda de troca numa segunda fase negocial.

O único acordo de cessar-fogo alcançado e implementado pelas partes desde o início da guerra israelita na Faixa de Gaza, lançada no dia 7 de Outubro de 2023, em resposta a um ataque terrorista do Hamas, que fez 1200 mortos e cerca de 240 reféns, ocorreu em Novembro desse mesmo ano.

Para além da pausa nas hostilidades entre 24 e 30 de Novembro, o Hamas libertou 50 reféns e Israel libertou 150 prisioneiros. Foi ainda permitida a entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano.