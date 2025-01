Gonçalo Teixeira, o regenerador

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até Figueiró da Serra, no concelho de Gouveia, conhecer a história de Gonçalo Teixeira, um agricultor que já foi surfista. Nasceu em Lisboa, cresceu em Carcavelos, conheceu a permacultura em Sintra, e começou a desenhar o seu futuro numa quinta no Algarve. Foi lá que conheceu a Rita, e ambos começaram a desenhar um sonho. Em 2015 compraram uma quinta no vale de Figueiró da Serra, quando havia muita gente a viver naquele vale.

Até que em 2017 veio o incêndio, e foram todos embora. Gonçalo e Rita ficaram, com uma bebé nos braços. Depois veio mais um incêndio e um par de gémeos. Gonçalo e Rita continuam na sua Quinta da Regadinha, aprenderam o lugar dos homens na natureza.

O podcast está disponível na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e nas restantes plataformas.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges. Com o apoio da dstelecom.