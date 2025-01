Câmara do Porto aperta fiscalização a estacionamento abusivo e pede multas mais pesadas

O Porto vai apertar o cerco a quem ocupa as faixas dedicadas ao transporte público e estaciona de forma indevida – em segunda fila, passadeiras ou lugares de cidadãos com deficiência. Depois de conseguir “um conjunto de pareceres” em falta, a STCP junta-se à Polícia Municipal na missão de fiscalizar o uso e ocupação dos corredores e paragens Bus, disse Rui Moreira no final da reunião de câmara privada desta segunda-feira. O protocolo Via Livre existe desde 2004, mas vai, agora, aumentar a capacidade de fiscalizar.

