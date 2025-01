Para aliviar trânsito no Porto, veículos pesados deverão ser desviados para a CREP

Os detalhes ainda não são conhecidos e as medidas concretas só deverão ser anunciadas pelo Governo. Mas o presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor Rodrigues, anunciou que finalmente há uma solução para mitigar o trânsito que entope constantemente a Via de Cintura Interna (VCI).

“O assunto está encerrado e os autarcas foram contactados pelo Governo, depois de um longo tempo de trabalho que fomos tendo”, diz o também presidente do município de Gaia. Sem entrar em detalhes, o autarca socialista explica que a Circular Regional Exterior do Porto (CREP, ou A41), deverá ser utilizada como “instrumento” nessa solução, principalmente para veículos pesados ou de mercadorias.

Muitas destas viaturas utilizam hoje a A1 e parte da VCI, já no coração da área metropolitana, para atravessar o Porto e aceder ao porto de Leixões ou a outros destinos. Esta é uma viagem mais curta e sem portagens a partir de Gaia. Mas a utilização intensiva do trajecto tem contribuído para o congestionamento das vias mais centrais.

A solução tem anos e passaria por retirar portagens da CREP sobre veículos pesados, desviando esse trânsito de atravessamento para um trajecto que, mesmo sendo mais longo, seria mais rápido por evitar engarrafamentos. Esta medida está num estudo de 2020 que envolveu a Infra-Estruturas de Portugal, a Secretaria de Estado das Infra-Estruturas e os municípios de Porto, Maia e Matosinhos.

A medida significa, “muito provavelmente, um contributo absolutamente determinante para a qualidade da mobilidade” na AMP, disse o autarca da Gaia, “sobretudo neste miolo urbano”.

Este atravessamento está identificado como sendo um dos factores que “atrapalha a circulação logo na VCI”, descreve. Durante a elaboração dessa proposta de alternativa pela CREP, explicou, foi possível auscultar vários agentes, permitindo explicar junto do sector dos transportes de mercadorias que “fazer mais quilómetros pode não significar mais despesas. Pode significar, tão só, poupar minutos”.

“Quem tem de apresentar a solução é o Governo”, responde o autarca socialista, quando questionado pelos jornalistas sobre as medidas específicas previstas. Mas acrescenta que a solução é “boa” e “sistémica”. E essa apresentação, mencionou, deve estar por dias ou semanas. Também não esclareceu se a alteração inclui mudanças nas portagens da A4 nos seus troços da AMP.

No final da escritura de criação da Transportes Metropolitanos do Porto, que decorreu nesta segunda-feira, Eduardo Vítor Rodrigues disse que, a consumar-se, esta medida “vai significar um passo de gigante” que “é dado com coragem por parte do Governo e do ministro [das Infra-Estruturas], Miguel Pinto Luz.

Em Setembro, numa reunião com autarcas da AMP, o ministro do governo da Aliança Democrática tinha apontado uma solução para o constante engarrafamento da VCI até ao final de 2024, o que acabou por não acontecer.

Em Setembro, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, avisava que, caso não houvesse uma intervenção do Governo para solucionar o caos na VCI, a cidade avançaria com a sua própria medida, que passaria por uma intervenção na Avenida AEP, condicionando a circulação de veículos pesados. O município também não chegou a avançar.

Eduardo Vítor Rodrigues estima que esta solução da CREP vá aliviar a pressão no centro da área metropolitana, enquanto quem conduz não tem alternativas competitivas de transporte público. Em curso está a construção da Linha Rubi do Metro do Porto, que vai ligar a estação de Santo Ovídio, em Gaia, à Casa da Música, no Porto.

No entanto, a obra, que deverá retirar 15% do trânsito da Ponte da Arrábida e que conta o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, só deve estar pronta no final de 2026.