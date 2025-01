Proprietários de Los Angeles acusados de inflacionar rendas durante catástrofe

O magnata do imobiliário de Los Angeles e protagonista do programa de acção real Selling Sunset da Netflix acusou os proprietários de imóveis de Los Angeles de estarem a aumentar ilegalmente as rendas. Segundo Jason Oppenheim, proprietário do Oppenheim Group, uma empresa de mediação imobiliária de luxo, um cliente seu recebeu um aumento de milhares de euros acima do preço original.

Ao programa Sunday with Laura Kuenssberg da BBC One, Oppenheim relatou a situação de um imóvel que estava no mercado por 13 mil dólares mensais, que, depois dos incêndios, passou para 23 mil. “Existem leis sobre preços excessivos na Califórnia, que estão a ser ignoradas neste momento, e esta não é a altura certa para tirar partido das situações”, comentou o consultor imobiliário, adiantando que, dada a situação de “desastre”, a sua empresa está a oferecer os seus serviços gratuitamente.

Entretanto, as autoridades de Los Angeles advertiram que qualquer pessoa que fosse apanhada a “tirar partido” da catástrofe, burlando ou roubando as vítimas dos incêndios florestais, seria processada. O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, também deu conta de situações em que os senhorios estão a aumentar as rendas ilegalmente, advertindo que se trata de “um crime punível com pena de prisão até um ano e multas”.

Os incêndios em Los Angeles duram há quase uma semana e a previsão do regresso de ventos fortes está a ameaçar o progresso dos bombeiros. De acordo com o último balanço, 24 pessoas morreram e pelo menos 16 estão desaparecidas. Há dezenas de milhares de desalojados, estimando-se que já arderam mais de 12.300 estruturas, incluindo as mansões de famosos, como os actores Billy Crystal, Mel Gibson ou Jeff Bridges, a actriz Mandy Moore ou a socialite Paris Hilton.