Meghan adia estreia da série da Netflix devido aos incêndios em Los Angeles

Meghan Markle decidiu adiar a estreia da sua nova série da Netflix por respeito à devastação causada pelos incêndios em Los Angeles. A decisão foi comunicada neste domingo e terá partido de um pedido da duquesa de Sussex. With Love, Meghan tinha estreia marcada para esta quarta-feira, 15 de Janeiro, mas fica adiada para 4 de Março.

“Estou grata aos meus parceiros da Netflix por me terem apoiado no adiamento do lançamento, para nos concentramos nas necessidades das pessoas afectadas pelos incêndios florestais no meu estado natal, a Califórnia”, declarou a mulher do príncipe Harry em comunicado citado pela revista People.

Ainda que não tenham sido directamente afectados pelos incêndios florestais na Califórnia — vivem em Montecito, a mais de 100 quilómetros de Los Angeles —, os duques de Sussex têm sido vozes activas no apoio aos desalojados na última semana. O casal não só abriu as portas da sua propriedade para receber amigos que tiveram de ser retirados das suas casas, como também estão a canalizar esforços através da Fundação Archewell no projecto World Central Kitchen, que está a servir refeições tanto aos técnicos de emergência, como às vítimas dos incêndios.

Na última sexta-feira, Harry e Meghan estiveram em Pasadena, uma das zonas mais devastadas pelas chamas, para apoiar o chef José Andrés na distribuição de refeições aos desalojados, ao lado do presidente da Câmara, Victor Gordo.

O adiamento da série justifica-se não só pela ligação sentimental da antiga actriz à Califórnia — nasceu em Los Angeles e vive lá com os filhos, Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 3, e o marido, Harry — mas também pelo tema da própria série. With Love, Meghan quer mostrar um estilo de vida típico do soalheiro estado, numa leveza que pode não ser apropriada numa altura de calamidade, em que os incêndios continuam a não dar tréguas e já provocaram 24 mortos.

Ao longo de oito episódios, de 30 minutos cada, descreve a Netflix, a duquesa de Sussex “convida amigos e famosos para uma bela propriedade californiana, onde partilha sugestões de pratos, jardinagem e a arte de bem receber”. No teaser da série divulgado no início do ano, Meghan enfeita um bolo, faz arranjos florais, partilha dicas de cozinha e até vai colher mel na propriedade da família, enquanto recebe convidados como as actrizes Mindy Kaling e Abigail Spencer ou os chefs Roy Choi e Alice Waters. “Não estamos em busca da perfeição... Estamos em busca de alegria”, declara.

Esta não é a primeira aventura de Meghan na Netflix, depois da série documental Harry & Meghan. A duquesa também tem sido proactiva no Spotify, onde já foi anfitriã de um podcast, Archetypes.