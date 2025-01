Letizia de Espanha emociona-se no adeus a Leonor, que vai passar cinco meses no mar

A princesa vai andar embarcada no navio-escola Elcano até Junho para concluir a formação na Marinha. Os pais reconheceram que a despedida foi “emocionante”.

Foi em lágrimas que a rainha Letizia e Felipe VI de Espanha se despediram da princesa Leonor no caís de Cádis. A herdeira do trono espanhol partiu no navio-escola Elcano para uma viagem de formação que durará cinco meses e marca o final da sua formação na Marinha. Leonor acenou aos pais ao lado de mais 75 pupilos, mas só ela será a futura capitã-general das Forças Armadas.

O dia começou com uma celebração religiosa de acção de graças à La Galeona, a Nossa Senhora do Rosário de Cádis, a que os pupilos foram pedir protecção para a longa viagem. Felipe e Letizia presidiram à cerimónia da 97.ª tripulação do Elcano, que só regressará a Espanha em Julho — Leonor volta depois de o navio atracar em Nova Iorque, para concluir a formação noutra fragata.

Os reis subiram a bordo do navio, tal como o presidente da Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla; o prefeito de Cádis, Bruno García; e a ministra da Defesa, Margarita Robles. Os aspirantes espalharam-se pelos mastros do veleiro para receberem Felipe, que usava uniforme de capitão-general da Marinha, enquanto do cais se ouvia gritar “Viva Espanha!”. O monarca desejou boa sorte a todos os aprendizes: “A rainha e eu queremos desejar-vos bons mares, bons ventos, mas acima de tudo, que aproveitem esta etapa fundamental na vossa formação como marinheiros.”

Depois, a princesa teve o privilégio de se despedir em privado dos pais, enquanto os restantes pupilos desceram ao cais para abraçar as respectivas famílias. Felipe e Letizia desceram para a despedida final e a rainha não conteve as lágrimas ao beijar e abraçar a filha. Leonor, por seu lado, mostrou-se feliz e subiu ao navio, agitando o boné na hora de despedida, enquanto o pai a filmava com o telemóvel.

O navio levantou as velas e Leonor seguiu viagem. Em terra, os pais falaram aos jornalistas e Letizia confessou enquadrar-se no cenários de “muitas mães a chorar”, reconhecendo: “Vamos ficar muitos meses sem a ver, vamos ver como corre.” Já o rei foi mais comedido, mas declarou que a despedida tinha sido “muito emocionante”.

Foto Leonor acena à multidão Marcelo del Pozo/Reuters

Foto Felipe VI e Letizia registam o momento da despedida ROMAN RIOS/Reuters

A viagem de Leonor vai durar 140 dias (até o início de Junho) e percorrer 17 mil milhas náuticas. A primeira paragem será nas Canárias, em Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas de Grã-Canária. Depois, o Elcano atravessará o Atlântico até ao Brasil para atracar em Salvador da Baia. Seguem-se: Montevidéu (Uruguai), Punta Arenas (Chile), Valparaíso (Chile), El Callao (Peru), Cidade do Panamá (Panamá), Cartagena das Índias e Santa Marta (Colômbia), Santo Domingo (República Dominicana) e Nova Iorque (EUA).

A princesa, de 19 anos, imita o percurso militar feito pelo pai, em 1987, e pelo avô, o rei Juan Carlos, em 1958, também a bordo do Elcano. Leonor tem vindo a assumir um número crescente de compromissos (incluindo uma visita oficial a Lisboa em Julho de 2024), enquanto conclui a formação militar. O primeiro ano foi concluído no exército na Academia Geral Militar de Saragoça. Depois da Marinha, seguir-se-á a Academia Geral do Ar e do Espaço de San Javier, em Múrcia.