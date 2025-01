Feira Maison&Objet vai receber em Paris 57 marcas portuguesas

A feira Maison&Objet, de decoração e lifestyle, que decorre em Paris de 16 a 20 de Janeiro, recebe este ano 57 marcas portuguesas, segundo um comunicado divulgado pela APIMA - Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins.

“O design português dá o seu primeiro grande passo de 2025 nos palcos internacionais com a presença de 57 marcas portuguesas na Maison&Objet, uma das mais prestigiadas feiras globais de design, decoração e lifestyle”, segundo a mesma nota, que acrescenta que “o evento decorre em Paris, sob o tema Sur/Reality”.

“Atraindo um público diversificado e altamente qualificado: dois terços são retalhistas e um terço são profissionais da área, como arquitectos e designers de interiores, o certame é uma plataforma única para promover o design português a nível global”, indicou a associação.

As marcas nacionais estarão integradas numa estratégia coordenada pela APIMA, num esforço conjunto que “destaca o papel do design português no cenário global, reforçando a ligação histórica com o mercado francês, o principal destino das exportações da Fileira Casa Portuguesa”.

A programação inclui 45 conferências e a feira reúne 2400 marcas, estimando atrair mais de 70 mil visitantes de 145 países, destacou a APIMA.