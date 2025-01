Uma camisola vintage pode durar mais do que qualquer uma que compre hoje. Eis porquê

As camisolas modernas de qualidade inferior, feitas com fibras de plástico e malhas frágeis, têm tendência a fazer borboto ou a desfazer-se após algumas utilizações e lavagens, dizem especialistas.

A sua camisola de Inverno é parecida com a da esquerda ou com a da direita? A camisola da esquerda foi usada por duas gerações, durante quatro décadas, e as suas fibras de lã tricotadas com rigor ainda estão em bom estado. A outra, feita de poliéster e spandex, comprada por pouco dinheiro num grande armazém em Dezembro, já está a fazer borboto após uma utilização.