Beyoncé faz donativo de 2,5 milhões para desalojados pelos incêndios de Los Angeles

A cantora junta-se assim a outras celebridades, como Jamie Lee Curtis ou Eva Longoria, que estão a apoiar as associações de apoio às famílias no terreno.

Beyoncé acaba de se juntar à onda de solidariedade em Los Angeles. A fundação da cantora, a BeyGood, anunciou um donativo de 2,5 milhões de dólares (2,45 milhões de euros) para um fundo de socorro aos incêndios na Cidade dos Anjos. “Los Angeles, estamos ao vosso lado”, escreve a associação no Instagram.

“O fundo destina-se a ajudar as famílias da zona de Altadena/Pasadena que perderam as suas casas, bem como as igrejas e os centros comunitários, a fim de dar resposta às necessidades imediatas das pessoas afectadas pelos incêndios florestais”, detalha a Beygood, fundada pela artista em 2013.

Além do donativo, a fundação apela à solidariedade comunitária para com todos os que foram impactados pela tragédia da última semana, que já provocou 24 mortes, de acordo com o Gabinete do Médico Legista do Condado de Los Angeles. Há ainda 16 desaparecidos.

Beyoncé junta-se assim à onda de solidariedade em Hollywood, onde as chamas destruíram mais de 163 quilómetros quadrados, incluindo casas de celebridades como os actores Mandy Moore, o casal Adam Brody e Leighton Meester, Billy Crystal, Eugene Levy, Tom Hanks, Jennifer Grey ou Mel Gibson; a compositora Diane Warren, o músico Moby, entre outros.

Jamie Lee Curtis foi umas das primeiras celebridades a anunciar apoio aos desalojados com um donativo de um milhão de dólares (mais de 970 mil euros), que vai canalizar para o Hospital Infantil de Los Angeles. “Vamos ter de nos unir, como talvez nunca o tenhamos feito antes, na Cidade dos Anjos e ajudarmo-nos uns aos outros”, apelava a actriz no Instagram.

No fim-de-semana, a actriz Eva Longoria também publicou um vídeo na mesma rede social onde falava sobre a decisão de doar 50 mil dólares (mais de 49 mil euros) para a organização This is About Humanity que está no terreno junto de quem foi retirado da sua casa. “Não acho que seja o momento de analisar o que foi feito de errado. Temos de controlar a situação neste momento, por isso, a todos os que estão a ajudar e a fazer a sua parte, obrigada”, declarou a artista, que anunciou recentemente ter saído dos EUA depois da reeleição de Donald Trump.

Já Paris Hilton mostrou a sua casa de Malibu em cinzas, classificando a perda como “avassaladora”. A socialite informou ter a sua empresa, 11:11 Media Impact, para apoiar as organizações sem fins lucrativos que estão no terreno com mais de 100 mil dólares (cerca de 98 mil euros).

Sem especificar que valor foi doado, o príncipe Harry e a mulher, Meghan, também estão a apoiar os desalojados através da Fundação Archewell. Os duques de Sussex visitaram o projecto World Central Kitchen, do chef José Andrés, que está a servir refeições tanto aos técnicos de emergência, como às vítimas dos incêndios. A calamidade levou ainda Meghan a adiar a estreia da nova série da Netflix.

A actriz Halle Berry partilhou no Instagram que estava a “arrumar todo o armário” para doar alguma roupa às associações no terreno. “Se vive na zona sul da Califórnia, exorto-o a fazer o mesmo. Isto é algo que podemos fazer agora mesmo para ajudar todas as famílias desalojadas que estão a precisar do básico hoje”, apelou.

Os incêndios continuam activos e, segundo o governador da Califórnia, Gavin Newsom, esta poderá ser a catástrofe natural mais devastadora da História dos Estados Unidos, destruindo milhares de casas e obrigando à retirada de 100 mil pessoas. O Departamento de Florestas e Protecção contra Incêndios da Califórnia (CalFire) estima que a área ardida de todos os incêndios seja de mais de 160 quilómetros quadrados, o que equivale à área de todo o concelho de Loures (167 quilómetros quadrados) ou a 1,6 vezes a área da cidade de Lisboa (que tem 100 quilómetros quadrados).