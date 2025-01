Vinhos de Portugal no Brasil com inscrições abertas para produtores

Estão abertas até às 18h do dia 31 de Janeiro as inscrições para produtores para a 12.ª edição do Vinhos de Portugal no Brasil, que decorre no Rio de Janeiro nos dias 6, 7 e 8 de Junho de 2025 e, de seguida, em São Paulo, dias 13, 14 e 15 de Junho. O evento – a maior festa do vinho português no Brasil, que numa década atraiu já perto de cem mil visitantes – é organizado pelos jornais PÚBLICO, de Portugal, e O Globo e Valor Económico, no Brasil, em parceria com a ViniPortugal e tem curadoria da Out of Paper.

No Rio de Janeiro, tal como em edições anteriores, o Vinhos de Portugal estará durante três dias no Jockey Club, com um espaço interior, onde se realiza o Salão de Degustação com a presença de muitas dezenas de produtores, as provas especiais, com críticos portugueses e brasileiros, e uma área de convivência exterior, com vista para o Corcovado.

Em São Paulo, o evento regressa ao local onde se realizou em 2024, o Pavilhão da Bienal (ou Pavilhão Ciccillo Matarazzo), obra do arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer, mas desloca-se para uma área mais ampla dentro deste edifício, inaugurado em 1957 e que é um marco da arquitectura brasileira e um dos símbolos da vida cultural da cidade.

Na edição de 2024, o evento, no total dos seis dias, atraiu 16 mil visitantes, que participaram nas 32 provas especiais e nos 40 Tomar um Copo, conversas mais informais e de acesso gratuito, com personalidades brasileiras e produtores portugueses, e com a prova de dois vinhos incluída. Tal como habitual, há também uma prova exclusiva para profissionais no primeiro dia do evento em cada uma das cidades.

O Vinhos de Portugal no Brasil tem a participação do Instituto do Vinho do Douro e Porto (IVDP) e ainda o apoio do Turismo de Portugal, das Comissões do Alentejo, Dão, Tejo, Vinhos Verdes, e da Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal.

Os produtores que quiserem mais informações podem contactar daniela.costa@viniportugal.pt ou 966371102