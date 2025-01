Airline Ratings: TAP volta a ser a companhia aérea mais segura da Europa (e 11.ª do mundo)

No top da segurança, a TAP ultrapassa as companhias americanas e escandinavas, a Iberia, a British ou a Lufthansa. E reconquistou pontos perdidos no ano passado. Air New Zealand lidera a lista.

Habituada a estar entre as melhores nos rankings anuais de segurança da AirlineRatings, organização especializada em avaliação de tudo o que concerne a aviação, a TAP deu por si em grande derrapagem no ano passado: perdia o seu posto no top 10 mundial (era 6.ª em 2023) e deixava de ser a “mais segura da Europa”, ultrapassada pela Finnair, SAS e British. O novo top, agora divulgado, volta a pôr a TAP nos eixos, elevando-a novamente a líder europeia nesta matéria, com direito a subir seis posições na lista das 25 melhores companhias aéreas do mundo.

Em termos globais, a TAP passa do 17.º lugar de 2024 para um posto à beira do top 10, o 11.º lugar. A liderar a tabela está novamente a Air New Zealand, seguida pela "vizinha" Qantas (Austrália) - no 3.º posto, empataram a Cathay Pacific (Hong Kong), a Qatar Airways e a Emirates.

Em termos europeus, a TAP regressa ao número 1 - considerando que, logo à sua frente, em 10.º lugar no top global, está a Turkish Airlines, que entre as suas mais-valias tem o facto de ser um portento tanto na Ásia como também na Europa; por sinal, a sua base aérea até é no continente europeu: fica no aeroporto de Istambul localizado na parte europeia da capital turca.

A seguir à TAP, em termos europeus, ficam a Scandinavian (SAS)​, a British, a Iberia, a Finnair e a Lufthansa/Swiss.

No segmento de baixo custo ("low-cost"), com uma classificação separada, a companhia aérea mais segura para 2024 é a Hong Kong Express, Jetstar (Austrália, do grupo da Qantas), Ryanair, easyJet e Frontier Airlines (EUA).

Criado em 2013, o AirlineRatings.com classifica a segurança e produtos a bordo de 385 companhias aéreas. A TAP tem surgido sempre muito bem classificada e entre os primeiros. Para esta classificação de segurança, são considerados, entre outros critérios, acidentes dos últimos cinco anos, incidentes graves nos últimos dois (e vítimas), auditorias das autoridades de aviação e governamentais, a idade e dimensão das frotas e o treino das tripulações.

Top 25 mundial Air New Zealand Qantas Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates Virgin Australia Etihad Airways ANA EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines TAP Portugal Hawaiian Airlines American Airlines SAS British Airways Iberia Finnair Lufthansa/Swiss JAL Air Canada Delta Airlines Vietnam Airlines United Airlines