PSuperior: assinaturas gratuitas estão quase a esgotar-se, mas ainda restam algumas

A sexta edição do PSuperior foi lançada em Dezembro e a maioria (cerca de 75%) das assinaturas do PÚBLICO disponíveis para estudantes das universidades e institutos politécnicos portugueses já foram atribuídas. Para ver se ainda tem direito a uma assinatura, que dá direito a aceder a todos os conteúdos do PÚBLICO, sem limites, é só ir a esta página, aqui.

O PSuperior nasceu em 2019. É uma iniciativa destinada a promover a literacia mediática dos estudantes, lançada pelo PÚBLICO, com o apoio de diversas entidades. Permite a quem está a frequentar uma universidade ou um instituto politécnico ter acesso a uma assinatura que lhe dá direito a ler todos os conteúdos exclusivos do PÚBLICO. Para esta edição de 2025 havia seis mil assinaturas para entregar. Restam cerca de 25%.

Entre as áreas que já esgotaram a oferta disponível estão os cursos de educação, que formam futuros professores. Mas ainda há algumas disponíveis para estudantes do Instituto Superior Técnico, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, das escolas superiores de Enfermagem e dos institutos superiores de Engenharia e de Contabilidade e Administração.

Para os alunos se candidatarem, basta acederem à página de assinaturas, seleccionar a instituição e o curso que frequentam e, caso a universidade ou instituto politécnico esteja integrada no projecto, prosseguir com o pedido. A oferta está limitada ao número de assinaturas disponíveis por instituição de ensino superior/curso.

Apesar de muitas das vezes se assumir que os jovens não confiam nas notícias e não se interessam por elas, o PSuperior continua a mostrar que existe interesse em subscrever um meio de comunicação social. Num inquérito recente a cerca de 200 assinantes PSuperior, quase 90% assumiram que nunca tinham subscrito nenhum órgão de comunicação social e quase 95% afirmaram que não teriam capacidade para suportar o custo de uma subscrição.

O PSuperior conta com o apoio da Fidelidade, FUEL, Google, IPG Mediabrands, NTT DATA, Porto Editora, Sonae e Visapress. Com esta sexta edição, já serão perto de 40.000 as assinaturas que o PÚBLICO e os mecenas distribuíram pelos estudantes do ensino superior ao longo dos últimos seis anos.

Na página principal do PSuperior, encontra ainda um conjunto de notícias e informações que podem interessar a quem está a estudar. Ao longo dos 12 meses de acesso à assinatura gratuita, os estudantes podem usufruir do Megafone, local onde podem ver as suas críticas e opiniões publicadas; ver as suas questões respondidas por especialistas, através do podcast Dá Ouvidos a Quem Sabe, sobre o acesso ao mercado de trabalho; participar nas conferências e eventos exclusivos do PÚBLICO, como visitas à redacção; e subscrever a newsletter PSuperior, onde reunimos, todas as semanas, o essencial das entrevistas, reportagens e notícias que mais podem interessar à comunidade PSuperior.