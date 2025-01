Pela primeira vez, Portugal tem dois tenistas na segunda ronda do Open da Austrália

Nuno Borges e Jaime Faria ultrapassaram a ronda incial do primeiro torneio do Grand Slam.

É um feito histórico o que Nuno Borges e Jaime Faria conseguiram na Austrália. Os dois tenistas portugueses venceram os seus adversários na ronda inaugural do Open da Austrália e apuraram-se para a segunda ronda do primeiro torneio do Grand Slam. Portugal terá assim, pela primeira vez, dois tenistas nessa fase da competição, algo que só tinha sucedido num major no Open dos Estados Unidos de 2022, quando o já retirado João Sousa e Nuno Borges venceram ambos os seus encontros da primeira ronda.

O primeiro a conseguir a sua presença na segunda ronda do Open da Austrália foi Nuno Borges, 33.º do ranking ATP. O actual número um português derrotou o francês Alexandre Muller (58.º), apesar de ter perdido o primeiro parcial por 7-6 (7-2 no tie break), mas superou Muller nos três parciais seguintes por 3-6, 2-6 e 5-7, num encontro que teve a duração de duas horas e 55 minutos.

Nuno Borges vai agora defrontar o vencedor do jogo entre o australiano Jordan Thompson, 27.º do ranking mundial, e o alemão Dominik Koepfer (124.º).

Pouco depois foi a vez de Jaime Faria, número dois nacional e 125.º do mundo, ultrapassar o russo Pavel Kotov (97.º). Na sua estreia no quadro principal do Open da Austrália, Faria não se intimidou perante o melhor ranking do adversário e venceu por 3-0 (6-1, 6-1 e 7-5), demorando "apenas" uma hora e 46 minutos a bater o tenista russo.

O próximo adversário de Telmo Faria será o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, após vencer o norte-americano Nishesh Basavareddy em quatro sets.

Dez vezes campeão em Melbourne Park, Djokovic perdeu o primeiro parcial, mas conseguiu a reviravolta no marcador diante do 107.º jogador mundial, que recebeu um convite da organização, impondo-se por 4-6, 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e 59 minutos.

Borges satisfeito

Após o triunfo sobre Alexandre Muller, Nuno Borges confessou a sua satisfação. "Foi um encontro muito positivo. Acho que, no geral, servi muito bem, pelo menos consegui colocar a bola nos sítios onde queria e ter uma boa percentagem (69%). Senti que me mantive bastante constante, excepto no tie-break do primeiro set, que não joguei muito bem. Mantive-me sempre à procura e muito consistente durante encontro e isso acabou por ser a chave do resultado”, comentou em declarações à Lusa.