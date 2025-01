Dois portugueses entre os 10 mais rápidos da 8.ª etapa do Dakar 2025

Os portugueses João Ferreira (MINI), nos automóveis, e Rui Gonçalves (Sherco), nas motos, terminaram entre os dez mais rápidos da oitava etapa da 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, entre Al-Duwadimi e Riade, na Arábia Saudita.

Na etapa dos automóveis, que tinha nesta segunda-feira um percurso diferente da das motas, o leiriense João Ferreira foi provisoriamente o oitavo mais rápido, após os 487 quilómetros cronometrados.

O piloto da X-Raid terminou a 6m42s do vencedor, o sul-africano Henk Lategan (Toyota), com o compatriota Guy Botterill (Toyota) em segundo, a 1m47s, e o francês Mathieu Serradori (Century) em terceiro, a 4m04s.

Na geral, Lategan mantém a liderança, agora com 5m41s de vantagem sobre o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), que hoje foi sexto, e 28m55s sobre o sueco Mathias Ekstrom (Ford).

João Ferreira é nono, a 2h05m07s.

Nas duas rodas, Rui Gonçalves terminou em nono, de acordo com as classificações provisórias divulgadas pela organização, a 11m59s do vencedor, o espanhol Tosha Schareina (Honda).

O pódio foi dominado pela marca nipónica, cuja equipa oficial é gerida pelo português Ruben Faria. O norte-americano Ricky Brabec foi segundo, a 2m07s, com o compatriota Skyler Howes em terceiro, a 2m45s.

Na geral, o australiano Daniel Sanders (KTM), que nesta segunda-feira foi quarto classificado, mantém o comando, agora com 12m03s de avanço para Schareina.

Rui Gonçalves subiu duas posições, sendo, agora, o 11.º, a 2h30m07s.

Terça-feira disputa-se a nona etapa, entre Riade e Haradh, com 357 quilómetros cronometrados.