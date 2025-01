Novo streaming gratuito AMC Selekt traz bruxas de Anne Rice, zombies e Mad Men

Numa altura em que as principais marcas mundiais de entretenimento estão em Portugal, uma das que faltava, a dos canais AMC, chegará ao mercado nacional através da operadora Nos no dia 16. AMC Selekt é o nome do novo serviço, que se apresenta com uma série-chamariz para o arranque: a nova temporada da adaptação de Mayfair Witches, de Anne Rice (Entrevista com o Vampiro). Com ela estarão disponíveis mais de 1500 títulos, dizem os canais AMC e a Nos em comunicado enviado às redacções esta segunda-feira.

O AMC Selekt chega à televisão a pedido portuguesa sem custos adicionais para os subscritores da Nos e em exclusivo para estes espectadores — ou seja, esclareceu o PÚBLICO junto de fonte da comunicação do AMC Selekt, este serviço não existirá autonomamente numa aplicação móvel ou num site e é apenas acessível através do menu da box da operadora ou da sua aplicação, a Nos TV.

Incluídos estão títulos dos canais AMC, AMC Break e AMC Crime, bem como do canal História e do Odisseia. Segundo o comunicado do grupo AMC, a plataforma contará com séries AMC Originals, “estreias inéditas em Portugal logo a seguir à sua estreia nos Estados Unidos” e títulos essenciais do catálogo do grupo como Mad Men, as várias declinações de The Walking Dead (Tales of the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon) ou da adaptação da obra vampírica de Anne Rice. Assinale-se que, devido aos negócios entre distribuidoras internacionais e à perda da importância de certos "exclusivos" para os canais originalmente detentores dos direitos de certos títulos, as séries completas de Mad Men e The Walking Dead estão disponíveis em Portugal também na Netflix; por a série ter sido exibida originalmente em Portugal no canal Fox (actual Star), detido pela Walt Disney Entertainment, The Walking Dead está também na íntegra na plataforma Disney+.

Do canal História haverá, como não podia deixar de ser para quem acompanha as grelhas do canal, séries documentais sobre o nazismo e Adolf Hitler, temas mais colados ao entretenimento como Assaltos Históricos com Pierce Brosnan e, no Odisseia, o exclusivo de Jane Goodall: A Esperança para os Chimpanzés​, entre outros.

A segunda temporada de Mayfair Witches, por exemplo, estreia-se na plataforma dias depois do debute no canal norte-americano e terá episódios semanais às quintas-feiras.

O AMC Selekt descende empresarialmente da AMC Networks International Southern Europe, que em Portugal e através da Dreamia (empresa da qual a Nos tem 50%), tem, além dos canais supracitados, também produção nos canais Hollywood, Panda, Panda Kids, Biggs, Blast, Casa e Cozinha e a plataforma de streaming Panda+.

A Nos é a segunda operadora mais popular do mercado de televisão por subscrição português, com 36,1% dos utilizadores no terceiro trimestre de 2024, de acordo com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). Em Portugal, 89% das famílias usam como fonte de acesso às emissões televisivas a TV por subscrição de operadores como a líder Meo, a Nos e a Vodafone.

Em Portugal operam neste momento a Netflix, líder e fundadora do modelo de consumo on demand como hoje o conhecemos, a Disney+, a Max, a Prime Video, que terão, segundo estudos como o Barómetro especializado da Marktest as principais posições no mercado, a par de recentes chegadas como a SkyShowtime ou serviços a pedido das operadoras como o Nos Play, o TVCine+ ou o Panda+, bem como plataformas mais curatoriais e de nicho como a Filmin, a Filmtwist, ou videoclube da Zero em Comportamento. Foram aparecendo e desaparecendo do mercado plataformas como a Acorn TV.