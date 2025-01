Morreu Oliviero Toscani, fotógrafo por detrás das campanhas provocadoras da Benetton

Oliviero Toscani, o homem por detrás das campanhas publicitárias provocadoras que ajudaram a fazer da marca italiana Benetton uma das maiores no mundo da moda, morreu esta segunda-feira aos 82 anos, informou a família num comunicado. Foi num estado de saúde grave que, na sexta-feira, o fotógrafo fora internado num hospital em Cecina perto da sua casa, na Toscana rural. "É com grande mágoa que revelamos a notícia de que hoje, 13 de Janeiro de 2025, o nosso amado Oliviero embarcou na sua próxima jornada", dizem no comunicado a sua mulher, Kirsti, e os três filhos do casal.

O fotógrafo revelara em Agosto último, numa entrevista concedida ao jornal Corriere della Sera, que estava a sofrer de amiloidose, uma doença rara e incurável que leva à acumulação de proteínas amilóides, que afectam os órgãos vitais do corpo. Toscani disse que perdera 40 quilos no período de um ano e, na fotografia que o jornal italiano publicou, era visível o seu estado de saúde precário.

Oliviero Toscani, que nasceu no dia 28 de Fevereiro de 1942, seguiu as pisadas do seu pai, o famoso fotógrafo italiano Fedele Toscani. Estudou em Zurique, na Suíça, e trabalhou para várias revistas de moda, tendo desempenhado um papel na afirmação de modelos como Monica Bellucci. Ascendeu a um patamar de maior proeminência nos anos 1980, quando assumiu a direcção criativa da Benetton.

Toscani colocou imagens de uma pessoa a morrer de complicações relacionadas com sida e das roupas ensanguentadas de um soldado assassinado na Bósnia em anúncios que correram o mundo, gerando controvérsias que ajudaram a popularizar a campanha publicitária United Colors of Benetton.

O fotógrafo deixou a marca em 2000, no seguimento da polémica gerada por uma campanha que incluía imagens de prisioneiros americanos no corredor da morte. Toscani e o jornalista americano Ken Shulman entrevistaram e fotografaram 26 reclusos no âmbito de uma campanha que parecia um manifesto contra a pena de morte. "Eu exploro a roupa para levantar questões sociais", disse Toscani à agência de notícias Reuters numa entrevista concedida na altura.

"A publicidade tradicional diz que, se comprar um determinado produto, ficará bonita, sexualmente poderosa, bem-sucedida. Essa treta não existe verdadeiramente", defendia também Toscani, que em 2017 retomou a sua parceria com Luciano Benetton, um dos fundadores da empresa, que voltara a assumir as rédeas para tentar reavivar uma marca que fora ultrapassada por concorrentes mais ágeis no sector da chamada moda rápida (fast fashion).

A Benetton cortou os seus laços com Toscani em 2020, contudo, após comentários do fotógrafo que relativizavam a importância do colapso da Ponte Morandi, em Génova — um desastre que matou 43 pessoas. A operação da ponte cabia, na altura, à empresa Atlantia, que era controlada pela família Benetton.

O trabalho de Oliviero Toscani foi exibido no Museum für Gestaltung, em Zurique, numa exposição de 2024 intitulada Fotografia e Provocação.