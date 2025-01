Arquitecto Aires Mateus renova estádio do Jamor

Livro de concurso do projecto reabilitação do Estádio do Jamor

Uma cobertura na bancada central, mais conforto, mais segurança, melhores serviços e, em geral, uma “cara lavada”. É esta a ideia para a reabilitação do Estádio Nacional, em Oeiras, cujo projecto vencedor foi anunciado nesta segunda-feira, numa cerimónia na Ordem dos Arquitectos.

O consórcio vencedor é o Aires Mateus III, liderado pelo arquitecto Manuel Aires Mateus, prémio Pessoa em 2017. A alteração mais significativa ao estádio vai pressupor uma cobertura maior na bancada central.

Aquilo a que o arquitecto chamou “pala” será uma estrutura moderna no topo da tribuna presidencial, mas com área que cobrirá uma fatia maior dos lugares sentados nessa zona do estádio.

A restante imagem do complexo desportivo do Jamor vai manter-se globalmente a mesma, ainda que com melhorias nos serviços e na modernização das estruturas.

25 milhões de euros

O arquitecto não quis comprometer-se com uma data de conclusão da obra, mas Pedro Dias, Secretário de Estado do Desporto, acabou por deixar pistas numa conversa posterior com os jornalistas presentes. Falou en passant de um prazo de um ano, ainda que não tenha ficado claro se se referia à fase seguinte – o desenvolvimento do projecto – ou se já englobava também a fase final – a execução das obras.

Pedro Dias apontou ainda que as candidaturas foram desafiadas a apresentarem projectos que não ultrapassassem os 25 milhões de euros e falou, mesmo que sem garantias, de uma fatia de 6% para o Governo.