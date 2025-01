Bad Bunny em Debí Tirar Más Fotos: fantasmas de relações passadas e neocolonialismo

No sexto álbum, Debí Tirar Más Fotos, o astro de reggaetón e do trap porto-riquenho reconfigura e devolve ao presente outros ritmos tradicionais da ilha. É um assombro.

Poucos dias antes das eleições norte-americanas, a 27 de Outubro, Tony Hinchcliffe fez mais uma piada racista e pouco engraçada. “Há, literalmente, uma ilha de lixo a flutuar no meio do oceano”, disse. Após uma breve pausa, a punchline: “Acho que se chama Porto Rico.” Em vez de gargalhadas, ouviram-se bocejos e apupos. Ainda assim, os apoiantes de Donald Trump congregados no Madison Square Garden naquele dia reagiram melhor à chalaça do cómico do que a maioria. E do que o porto-riquenho Benito Antonio Martínez Ocasio, conhecido mundialmente por ​Bad Bunny, na altura a gravar o agora editado Debí Tirar Más Fotos​ (DTMF).