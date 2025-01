Helena Alberto e as tecnologia quânticas

A nossa convidada é Helena Alberto, professora no Departamento de Física da Universidade de Coimbra.

A mecânica quântica, uma teoria nascida em 1900 com Max Planck, mas que chegou à sua forma actual em 1925 — com nomes como Heisenberg, Schroedinger e outros — faz este ano cem anos. A ONU declarou 2025 como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas.

Neste primeiro episódio de 2025 a nossa convidada é Helena Alberto, professora no Departamento de Física da Universidade de Coimbra, coordenadora do recentemente criado Curso de Formação Especializada em Computação e Tecnologias Quânticas e uma das fundadoras da iniciativa Quantum@UC, uma parceria entre a Universidade de Coimbra, a IBM e a Câmara Municipal de Coimbra, cujo objectivo é promover oportunidades de formação avançada e de projectos de investigação para jovens talentosos, no campo emergente das tecnologias quânticas.

Falámos de física quântica e das várias tecnologias que ela permite: dos transístores aos computadores e criptografia quântica.

