Estão abertas as candidaturas ao Prémio Arquivo.pt 2025

As candidaturas ao Prémio Arquivo.pt 2025 estão abertas até 6 de Maio deste ano. Esta é a 8.ª edição do prémio, uma iniciativa organizada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através da sua unidade da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), que distingue anualmente os trabalhos mais inovadores que utilizem a informação preservada em Arquivo.pt.

O projecto vencedor receberá o valor de dez mil euros, enquanto o segundo lugar terá um prémio de três mil euros e o terceiro lugar receberá dois mil euros. O júri será composto por um grupo de especialistas das áreas das ciências da informação, ecologia, história, jornalismo e tecnologia.

Esta edição do Prémio Arquivo.pt vai atribuir ainda quatro menções honrosas. Pela primeira vez, a Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril vai distinguir um projecto que use o Arquivo.pt para abordar o tema “25 de Abril e a Democracia”, com um prémio no valor de cinco mil euros. As restantes menções honrosas serão atribuídas pelo Consórcio Aveiro Media Competence Center (AMCC), pela Associação DNS.PT e pelo jornal PÚBLICO.

Os candidatos devem submeter um trabalho sobre um tema à escolha, realizado em grupo ou individualmente, cuja principal fonte de informação seja o Arquivo.pt, que preserva milhões de páginas recolhidas da Internet desde 1996 e disponibiliza um serviço público de pesquisa sobre esta informação histórica.

Desde a primeira edição, em 2018, o Prémio Arquivo.pt já contou com 195 trabalhos a concurso e 27 projectos distinguidos, tendo atribuído mais de 100 mil euros em prémios.