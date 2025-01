Mickey Mouse se tornou uma vaca

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Em um vídeo de 1999, disponível no YouTube, o visionário e às vezes premonitório David Bowie realizou, em uma entrevista ao inglês Jeremy Patson, reflexões enigmáticas sobre o impacto iminente da Internet: os efeitos da rede seriam muito mais profundos do que a simples troca de conteúdos, seriam estimulantes e também aterrorizantes, e a humanidade, como se estivesse diante de uma invasão alienígena — “há vida em Marte?”, ironizou o artista — não tinha, à época, a mais pálida ideia do que estaria por vir.

Bowie morreu em janeiro de 2016 e a ideia do que estaria por vir aterrissou, enfim, entre nós. Ela vem na forma de quatorze robôs humanóides que replicam movimentos e atitudes humanas, seres fluorescentes apresentados num cenário escuro, de forma dramática, por Jensen Huang, CEO da Nvidia, num tal de CES 2025, um festival em que CEOs se imaginam Bowie e sobem ao palco para mostrar, a uma plateia maravilhada, maravilhas cibernéticas que incluem a Colher de Sal Elétrica, artefato culinário que usa corrente elétrica para... realçar o sabor do sal.

Não está claro se a Electric Salt Spoon (no original) usa, além de eletricidade, inteligência artificial, como quase todo o resto apresentado no CES 2025. Os óculos inteligentes Halliday, que analisam conversas em tempo real, certamente usam, mas não resta dúvida de que nesse campo se encontra o que estava realmente por vir.

Pois já estamos na nova era e houve tempo suficiente, desde os primórdios do ChatGPT, para que Sam Altman, o Bowie-CEO da OpenAI, mande toda a precaução e a modéstia às favas e anuncie, sempre num palco, sempre no tom entre o premonitório e o enigmático, que a evolução da Inteligência Artificial Restrita está ali, logo atrás da porta, e ela atende por Inteligência Artificial Geral.

Ou seja, se hoje nos maravilhamos com tradução simultânea, reconhecimento facial, resumo de documentos, replicação de ideias, textos e estilos alheios e criação de workflows (IA restrita), nos maravilharemos com muito mais: a “realização de qualquer tarefa intelectual que um humano pode fazer, incluindo raciocínio, resolução de problemas, criatividade e compreensão emocional” (IA geral).

Há quem enxergue, talvez munido do Halliday Smart Glasses, ainda mais maravilhas adiante, como o bilionário Chamat Palihapitya, que é apresentado como “engenheiro e democrata que se tornou apoiador de Trump”. Para Palihapitya (pronuncia-se Pá-li-ha-pi-ti-iá), a IA geral não vai apenas zerar os erros em cirurgias ou expandir os elementos da tabela periódica; ela também libertará nossas mentes, praticamente nos forçando a aprimorar nossos gostos, julgamentos e pensamento crítico.

Insights como os de​ Palihapitya, tidos como chocantes, são disseminados torrencialmente nas redes — e, talvez por isso, são menos chocantes do que o alinhamento político incondicional dos autopropagados detentores do futuro a um dos lados da moeda e o abandono explícito, cínico, vexaminoso e descarado a qualquer ideal de democracia, justiça e direitos individuais ou coletivos, em nome da manutenção de seu poder, riqueza, influência e estabilidade frente ao desarranjo global.

Nesse 2025, que já nasce velho (a IA da vida eterna está a caminho!), Ann Telnaes, ilustradora premiada com o Pulitzer, teve um cartum vetado pelo jornal onde trabalhava, o The Washington Post. Nele, os CEOs Mark Zuckerberg, do Facebook, Altman, da OpenAI, e o fundador da Amazon e dono do Washington Post, Jeff Bezos, oferecem sacolas de dinheiro a uma estátua num pedestal representando Donald Trump; ao lado deles, Mickey Mouse se ajoelha diante da figura imensa, numa posição que alguns confundiram como sendo a de um cadáver.

Temos de recorrer a David Bowie, o original, para tentar desvendar o que de fato está acontecendo e o que resta realmente por vir. E nos perguntarmos, como ele faz em Life on Mars?, se há alguma esperança fora da Terra, pois aqui, como diz a canção, a sucessão de divertimentos nos tortura, o policial espanca o cara errado e Mickey Mouse — a inocência — cresceu e se tornou uma vaca.