Mel Lisboa traz seu Tributo a Rita Lee para Lisboa

Era para ser apenas um show, no Teatro Maria Matos. Mas, com todos os bilhetes esgotados, foram abertas mais duas sessões. Apresentações estão marcadas para 21 e 22 de janeiro.

Está com saudades de ouvir Baila Comigo, Ovelha Negra, Doce Vampiro e Jardins da Babilônia de Rita Lee? Pois essas e tantas outras músicas da cantora e compositora brasileira fazem parte do Tributo a Rita Lee, que a atriz Mel Lisboa apresenta no Teatro Maria Matos, em Lisboa, nos dias 21 e 22 de janeiro.

Mel prevê cantar 16 músicas de Rita Lee. “É um show intimista. Todas as músicas são bem conhecidas. É um tributo. Por mais que seja voz e violão, tento manter os arranjos originais das gravações ou dos shows ao vivo. Isso torna as músicas conhecidas e a maneira como canto é bem familiar ao público”, diz.

A saudade de Rita Lee é tamanha que, o que era para ser apenas um show na capital portuguesa, no final, serão três. “Foi uma surpresa. Tanto que estávamos na dúvida se levaríamos o Tributo a Rita Lee para Portugal. Cogitamos nem ir. Tinha dúvidas se funcionaria, mas resolvemos arriscar com um show", conta a atriz.

Mas, como procura foi grande e os ingressos se esgotaram rapidamente, a opção foi por fazer outra sessão, que também se esgotou. "Então, abrimos uma terceira sessão”, relata Mel. Ela acredita que não será difícil fazer duas apresentações no mesmo dia, já que, em várias cidades do Brasil, fez duas sessões.

Irreverência

Mel acredita que a plateia dos shows de Lisboa será mais de brasileiros do que portugueses. “A comunidade brasileira gosta muito da Rita, das músicas dela, da artista, da mulher que ela foi. A Rita sempre foi muito bem recebida em Portugal, e eu espero ser recebida da mesma maneira”, diz.

O Tributo é a terceira obra em que Mel homenageia Rita Lee. Os trabalhos anteriores foram as peças de teatro Rita Lee Mora ao Lado e Rita Lee, uma Autobiografia Musical. “Tem essa questão de eu ser a atriz que interpreta a Rita, cantando Rita. Faz 11 anos que fiz o primeiro espetáculo. Sempre fui fã da Rita, da artista e da cantora", afirma.

E acrescenta: "À medida que fui me aprofundando na história de vida dela, criamos uma parceria, um vínculo humano. No Brasil, a peça é um sucesso estrondoso e, para mim, é de uma importância vital. Foi um divisor de água na minha carreira”, explica.

Tributo a Rita Lee Teatro Maria Matos Avenida Frei Miguel Contreiras 52 Lisboa 1700-278 Tel.: 21 362 1648 Sessões: 21/1: 21h 22/1: 19h e 21h Preços: a partir de € 20,00

A atriz e cantora conta como vê a pessoa que foi Rita Lee, sua personagem no palco. “Ela era única. Nunca houve, nunca haverá ninguém como Rita Lee. Ela tinha uma marginalidade, uma irreverência, um sarcasmo, uma falta de conforto, um deboche com tudo e com todos, inclusive com ela mesma. Rita rompia paradigmas”, afirma.