Ana Paula Costa assume presidência da Casa do Brasil para defender imigrantes

Para a cientista política Ana Paula Costa, 31 anos, que vai assumir a presidência da Casa do Brasil de Lisboa (CBL) no dia 23 de janeiro, uma das principais preocupações de sua gestão será acompanhar de olhos bem atentos a atuação Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Em entrevista ao PÚBLICO Brasil, Ana Paula diz que a instituição pública responsável pela legalização dos estrangeiros em Portugal tem que se comprometer com a qualidade de seus serviços”. “O que está acontecendo é insustentável”, critica. “Houve um retrocesso nos direitos dos imigrantes. As pessoas não têm previsão de quando vão poder fazer um agendamento para renovar uma autorização de residência, para pedir um reagrupamento familiar, nada”, argumenta.

Ana Paula indica quais considera serem os principais problemas da AIMA. “É uma violação à dignidade das pessoas. Há uma falta de recursos tanto humana quanto tecnológica. Às vezes falta um equipamento para digitalização, uma impressora. E se não se investir nisso agora, em mais funcionários, em mais tecnologia, lá na frente a situação ficará pior. É preciso fazer um investimento a longo prazo”, acrescenta Ana Paula, que na atual gestão tinha ocupava a vice-presidência da mais antiga associação de imigrantes em Portugal.

A cientista política também lamenta o crescimento da xenofobia e dos atos racistas em Portugal. “A disseminação do ódio, da xenofobia e do racismo aumentou nos dois últimos anos, ficaram mais fortes neste período”, diz, apontando o fortalecimento da ultradireita no país. “Quanto mais as pessoas entram em contato com discursos como racistas e xenófobos, mais elas acabam normalizando isso. Porque estão vendo políticos legitimarem essa mensagem", observa.

Ela descreve o clima político que alguns grupos tentam impor para reduzir a importância que a imigração tem em Portugal. "Existe uma tentativa de criar uma guerra cultural entre ‘os civilizados, os bons’ e ‘os imigrantes, pessoas de segunda categoria’. Não podemos deixar que chamem os imigrantes de criminosos, que digam que eles só usam e não contribuem para a Segurança Social. Isso é prejudicial para a sociedade inteira, mas principalmente para quem sofre esses ataques”, avalia.

A nova presidente da Casa do Brasil relata que esses discursos, somados à ineficiência de algumas instituições, trazem prejuízo às vítimas. “O racismo não é de todo descriminalizado em Portugal. E quem sofre fica com medo de denunciar, porque são pouquíssimos os resultados jurídicos. E há a desconfiança nas instituições. Isso desmotiva. A pessoa também tem medo porque quem sofre pode estar em situação irregular no país e ter medo de ser expulso se apresentar queixa", exemplifica, salientando que essas denúncias devem ser feitas.

Eleita em 17 de dezembro, Ana Paula cita outras prioridades do seu mandato. “Vamos continuar lutando pela volta da manifestação de interesse e pela dignificação da autorização de residência CPLP”, afirma. Haverá uma continuidade em relação à atual direção, uma vez que a presidente que cessa o mandato vai assumir a vice-presidência.

Especialista em imigração, ela reforça a relevância de estar à frente de uma das principais associações de imigrantes em Portugal, com mais de 33 anos de existência. “Manter a CBL, que não tem fins lucrativos, de pé, é muito importante”, diz Ana Paula, que afirma nunca ter pensado em abandonar a luta. “Há dias mais difíceis do que outros, mas nunca pensei em desistir”.

Além de ter um centro de atendimento aos imigrantes, com orientação e ajuda à inserção profissional, a Casa do Brasil de Lisboa defende a igualdade e justiça social, posicionando-se contra o racismo, a xenofobia, a desigualdade de gênero e a LGTQBfobia. Na área cultural, busca construir um espaço de encontro de culturas, com atividades artísticas, como concertos, peças teatrais, exposições, ciclos de cinema, exposições, debates, palestras e gastronomia.

