Costa Neves, o discreto senador do PSD que esteve sempre lá

O secretário-geral do Governo foi deputado, eurodeputado, ministro e membro do executivo dos Açores. José Manuel Bolieiro e Santana Lopes destacam “integridade” e “pragmatismo” de Costa Neves.

A carreira política de quase 50 anos de Carlos Costa Neves atravessa a história do PSD nas últimas décadas. Um senador discreto, mas que esteve sempre lá. Foi ministro duas vezes, mas governou menos de nove meses. Foi deputado na República, no Parlamento Europeu e secretário de Estado. Nos Açores, de onde é natural, integrou governos regionais e foi o líder do PSD-Açores , tendo registado o pior resultado em eleições. O recém-nomeado secretário-geral do Governo é definido por apoiantes e opositores como um político de diálogo, pragmático e que evita a confrontação.