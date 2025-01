IL já tem candidato presidencial definido e anuncia apoio nas próximas semanas

Sobre as eleições autárquicas, Rui Rocha defendeu que para os liberais “o mais natural” passa por o partido “apresentar-se com as suas listas, os seus candidatos”, ainda que não exclua coligações.

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, disse este domingo no Porto que o partido apresentará o apoio a um candidato presidencial próprio "nas próximas semanas", indicando que o anúncio depende apenas "do momento certo".

"Eu entendo que a Iniciativa Liberal tem uma obrigação que é apresentar uma alternativa e uma solução para as presidenciais, que defenda as liberdades, que defenda rigor e exigência nas instituições, e defenda também uma visão reformista de Portugal e do Estado", disse Rui Rocha aos jornalistas, revelando que o anúncio será feito "nas próximas semanas".

O presidente da IL falava à margem da apresentação da sua equipa e moção de estratégia global, sob o mote Acelerar Portugal, para a sua recandiatura à liderança do partido, que tem convenção marcada para dias 1 e 2 de Fevereiro, em Loures (distrito de Lisboa).

"Só a Iniciativa Liberal e quadros da Iniciativa Liberal estão em condições de o fazer neste momento", revelando que em "momento oportuno desafiará" uma personalidade do partido "para assumir esse desafio nas presidenciais".

Rui Rocha disse saber "quem é a pessoa" em causa, e que esta "tem entusiasmo, tem energia, tem visão liberal para o país". "Chegará o momento em que farei esse desafio público", vincou, revelando que há "um entendimento muito claro", quer da vontade de Rui Rocha em "fazer o desafio, quer da vontade que a pessoa em causa tem de o assumir".

Segundo o líder liberal, trata-se apenas "de uma questão do momento certo para o fazer". "Obviamente que o partido tem as suas dinâmicas, cabe-me fazer esse desafio, cabe também à pessoa manifestar esse entusiasmo e eu sei que o tem, e depois seguiremos os processos normais de apresentação – isto é uma candidatura também pessoal, e também é a própria pessoa que tem, depois, de avançar quando entender que é o momento", sustentou.

No seu discurso aos apoiantes, Rui Rocha traçou o perfil de um candidato apoiado pela IL: "Um campeão da liberdade, campeão do rigor e da transparência, e campeão da luta por um país mais próspero, com uma economia mais pujante, fundada na reforma das instituições, na reforma do Estado, reformas que são absolutamente indispensáveis e urgentes".

Rui Rocha sinalizou ainda, quanto às eleições autárquicas do Outono deste ano, que preferencialmente a IL deve candidatar-se sozinha aos municípios em que entender concorrer mas, aos jornalistas, Rui Rocha não rejeitou "em absoluto" a possibilidade de coligações.

"Não excluo de forma absoluta, mas quis afirmar neste discurso que a Iniciativa Liberal está num patamar, neste momento, em que o mais normal, o mais natural, é apresentar-se com as suas listas, os seus candidatos, a sua visão e as suas propostas", afirmou Rui Rocha. Eventuais entendimentos da IL com outros partidos "serão sempre excepcionais e terão de cumprir um conjunto de critérios".