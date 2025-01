Clínicas e grupos de protecção acolhem cães, burros e cavalos deslocados pelos incêndios em LA

A cadela arraçada de pitbull chegou ao Pasadena Humane coberta de cinzas, com as patas ulceradas de tanto andar sobre os escombros do incêndio e os pulmões sufocados pelo fumo. Um bom samaritano encontrou o animal deitado no que restava de uma casa em Altadena, envolveu-o num cobertor e levou-o para o abrigo.

Ainda demasiado fraca para andar, Canela reencontrou-se neste sábado com o seu dono, graças à cobertura da CNN deste acto de bondade. A cadela ferida continua a receber tratamento médico e é um dos mais de 400 animais que chegaram às instalações de Pasadena desde o início dos incêndios florestais no sul da Califórnia, na passada terça-feira.

Instalações para animais, veterinários e organizações de salvamento acolheram e ajudaram cães, cavalos, burros, cabras, ovelhas e outros animais afectados pelos incêndios em curso, juntamente com os seus donos humanos.

A Humane Society começou a aceitar animais no regime de abrigo temporário enquanto as famílias saíam das suas casas. Mas as circunstâncias evoluíram, juntamente com a dimensão do desastre, que já fez 16 vítimas mortais, queimou 157,83 quilómetros quadrados e forçou pelo menos 153 mil pessoas a abandonar as suas casas.

"Estamos a receber mais animais feridos", disse Dia DuVernet, presidente da Pasadena Humane. "Também estamos a começar a ver casos de pessoas que trouxeram os animais para o que pensávamos ser um abrigo temporário, mas não têm casas para onde voltar, e por isso está a transformar-se numa situação de abrigo a longo prazo."

Alguns animais possuem cicatrizes que mostram a provação por que passaram, como um husky gravemente queimado, com o pelo chamuscado e as patas muito feridas. "Não teve ninguém que voltasse para o buscar", disse a veterinária chefe da sociedade, Maria Pyrdek, acrescentando que o cão estava a mostrar sinais graduais de recuperação. "Nem sequer levantava a cabeça quando chegou, estava completamente exausto."

A organização entrou numa nova fase de resposta a desastres, que inclui busca, resgate e recuperação, disse DuVernet. A Pasadena Humane está a dar prioridade a chamadas para ajudar animais vivos em zonas queimadas.

Um homem em Altadena contactou a Humane Society para pedir ajuda para levar água às vacas, ovelhas e um touro que não tinha conseguido alcançar porque o incêndio destruiu uma ponte. "Temos estado a planear como podemos levar uma quantidade significativa de água por esta ravina e por esta colina acima, para que estes animais não morram de desidratação", disse DuVernet, acrescentando que a comunidade tinha fornecido donativos suficientes para encher cinco camiões grandes.

Refúgio para cavalos e burros

Nas proximidades de Burbank, o Centro Equestre de Los Angeles acolheu cerca de 400 animais, na sua maioria cavalos, mas também alguns burros. Alguns foram trazidos por proprietários que foram forçados a abandonar as suas casas e outros por agentes da autoridade que os encontraram à solta.

O incêndio de Eaton, na zona leste de Los Angeles, atingiu uma região repleta de amantes de cavalos. "Muitas pessoas têm cavalos nos seus quintais", disse Leigh Anne Claywell, directora-geral do centro equestre. "É uma zona de cavalos há muito tempo. Foi aqui que nasceu o western de Hollywood, por causa dos cowboys e dos ranchos que existiam nesta zona."

Alguns dos cavalos retirados das zonas críticas estavam stressados quando chegaram ao seu novo ambiente, disse Claywell, "mas, de um modo geral, todos parecem ter entrado numa rotina".

No sábado, dezenas de voluntários ajudaram a passear e alimentar os cavalos e a limpar o terreno. O centro estava cheio de maçãs e cenouras para os animais e pizza e sandes para os humanos. Era visível o fumo do incêndio de Palisades, a oeste, e do incêndio de Eaton, a leste.

A certa altura, todos os estábulos do centro estavam cheios, mas novas vagas abriram à medida que algumas ordens de evacuação foram levantadas e os proprietários puderam recuperar os seus animais. Karrie Saydah estava a caminho para ir buscar os seus dois burros e dois cavalos que tinha trazido para o centro quando foi forçada a abandonar a sua casa às 3h45 da manhã de quarta-feira. "Foi muito assustador, uma espécie de fogo no céu", disse Saydah. Saydah pediu emprestado um atrelado para cavalos a um vizinho e dirigiu-se para um local perto de casa, mas descobriu que estava cheio.

Depois de encontrar espaço para os cavalos Zippy e Sonny no centro equestre em Burbank, regressou com os burros Midge e Thelma. No sábado, Saydah disse que estava muito grata aos funcionários e aos voluntários e afirmou que os seus animais provavelmente sentirão falta da sua generosa oferta de guloseimas. "Há tanta ajuda e tanta boa vontade a ser partilhada", disse Saydah.