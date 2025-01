O cinema moderno e a síndrome do “já vi isto”

Imaginem só: estão sentados no cinema, as luzes apagam-se e de repente... boom! É o Michael Keaton vestido de Batman, outra vez! Ou o Patrick Stewart como Professor X! Ou dinossauros! Ou o Luke Skywalker! E vocês pensam: "Que fixe!" Mas é mesmo?

Hollywood descobriu a receita mágica para fazer dinheiro: pegar em algo que adorámos há 20 ou 30 anos e fazer-nos pagar bilhete para ver outra vez. Hollywood descobriu que é mais rentável vender-nos o passado do que arriscar no futuro. Vejamos The Flash, um filme que decidiu que seria boa ideia usar CGI para ressuscitar actores falecidos, transformando memórias queridas em zombies digitais.

Star Wars, Indiana Jones, Terminator, Predator, Jurassic Park... A lista de franchises que caíram na armadilha da nostalgia é maior que a fila para ver o novo filme da Marvel. É como se Hollywood tivesse encontrado aquela camisola antiga no fundo do armário e, em vez de perceber que já não serve, decidisse vesti-la à força. Estas sequelas tardias são como encontros de turma: parecem boa ideia no papel, mas quando acontecem percebemos que talvez algumas memórias devessem ter ficado no passado.

A questão fundamental aqui não é apenas estética ou nostálgica — é estrutural. Como consumidor regular de cinema, testemunhei uma mudança significativa na própria experiência de ir ao cinema. Onde antes havia expectativa pelo desconhecido, agora há uma previsibilidade quase matemática. Os trailers já não vendem histórias: vendem memórias. As campanhas de marketing não promovem narrativas — promovem reuniões com o passado.

Este padrão tem consequências tangíveis: os cinemas independentes lutam cada vez mais pela sobrevivência, os realizadores emergentes encontram portas fechadas para projectos originais, e o próprio conceito de risco criativo tornou-se quase tabu em Hollywood. Não é coincidência que os últimos grandes sucessos "originais" tenham vindo predominantemente de mercados internacionais ou de plataformas de streaming dispostas a arriscar em conteúdo diferenciado.

Mas nem tudo são más notícias. Top Gun: Maverick provou que é possível fazer uma sequela nostálgica que não seja um insulto à inteligência do público. Tom Cruise voltou não só para fazer acrobacias aéreas de partir o queixo, mas para explorar genuinamente como é que um tipo que vive para o perigo lida com o envelhecimento. É nostalgia com propósito, servida com um lado de desenvolvimento de personagem.

Spider-Man: No Way Home é outro exemplo interessante. No papel, meter três Homens-Aranha diferentes no mesmo filme parecia uma receita para o desastre — como tentar fazer um jantar de família onde todos os teus tios têm opiniões políticas diferentes. Mas funcionou! Não porque tinha cameos, mas porque esses cameos serviam um propósito narrativo real. Os Peter Parkers veteranos não estavam lá só para apontar para coisas e dizer "lembram-se disto?", mas para ajudar o nosso Peter a crescer como personagem.

Enquanto os cinemas continuarem a encher e as bilheteiras a tilintar, é pouco provável que algo mude. Hollywood descobriu que é mais fácil vender-nos memórias requentadas do que criar novas. No fim, talvez o verdadeiro teste não seja se conseguimos trazer o passado de volta, mas se conseguimos honrá-lo enquanto criamos algo novo. Até lá, preparem-se para mais duas horas de "lembram-se disto?" em IMAX 3D.