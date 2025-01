O medo de cavar batatas

Não existe hoje uma corrente de pensamento que constitua contrapoder, nem contra-estupidez ou sequer alternativa clara ao disparate, ao inumano e à guerra. A causa é simples: as elites esclarecidas e anticapitalistas que em parte constituem o centro-esquerda e maioritariamente o lideram, estão profundamente instaladas no conforto que o capitalismo sabe tão bem proporcionar. E quando esse conforto é perturbado, por exemplo com imagens de guerra, mais tarde ou mais cedo assume-se que estas são “insuportáveis”, que o coração não aguenta. Mas talvez essa insuportabilidade não passe de mimo, do mais puro. Vivemos todos — uns mais do que outros, já se sabe — vidas alcatifadas, brandas e confortáveis. Não fosse o diabo tecê-las, entrámos numa lógica de “deixa-me cá usufruir disto que é melhor do que cavar batatas”. É um pouco a lógica do grande capital: “Deixa-me cá explorá-los; antes eles do que eu”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt