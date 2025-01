Eça está vivo, o que é um grande problema para Portugal

O fascínio com o que Eça escreveu não deve radicar numa transladação estéril da anatomia da sociedade portuguesa do século XIX para o século XXI.

Com a concessão de honras de Panteão a Eça de Queirós sucederam-se os encómios ao escritor, sublinhando a atualidade do seu olhar sobre o país. Encómios, é certo, também ao virtuosismo estilístico que formou um consenso tal que escrever bem em português se passou a confundir com “escrever como o Eça”; à sua ironia fina, que oferece um segundo sentido a cada um dos seus parágrafos; e à capacidade de construir personagens inolvidáveis que são, ao mesmo tempo, tipos sociais singulares. Mas, invariavelmente, encómios ao Eça que, escrevendo no século XIX, continuaria a retratar a sociedade portuguesa de hoje.