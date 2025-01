Semana de Taças

A semana termina com o campeão de Inverno encontrado. Na final da Taça da Liga, o Benfica levou a melhor sobre o Sporting e conquistou o troféu pela oitava vez, ficando com o título que a Liga de clubes decidiu atribuir a quem vence a competição.

Mas os "encarnados" não terão muito tempo para celebrar. A meio da próxima semana há mais uma eliminatória da Taça de Portugal para disputar e, pela frente, os "encarnados" terão o Farense. Os oitavos-de-final têm, contudo, mais jogos já neste domingo e pode ver aqui o calendário.

O domingo será também o dia em que Nacional e FC Porto acertam o calendário da I Liga, depois de o nevoeiro ter impedido a realização da partida da 17.ª jornada e os portistas têm a possibilidade de chegarem à liderança isolada da prova em caso de triunfo.

Lá fora, o destaque vai para a final da Supertaça espanhola, que será jogada na Arábia Saudita, entre Barcelona e Real Madrid. Já a Liga inglesa, com vários treinadores portugueses em acção, tem uma jornada a meio da semana já que este fim-de-semana é destinada à Taça. E, mais uma vez, Ruben Amorim e o "seu" Manchester United têm uma prova de fogo já que têm encontro marcado com o Arsenal.

Ainda no futebol, mas voltando a casa, nota para a apresentação do projecto vencedor para a reabilitação do Estádio Nacional, em Oeiras. A obra ainda não tem data marcada para arrancar, mas nesta segunda-feira ficará a conhecer-se o que pode mudar no recinto.

Durante a semana, o destaque vai para o andebol, já que terça-feira começa, na Croácia, Dinamarca e Noruega, o Campeonato do Mundo, com participação portuguesa. A competição estende-se até dia 29 e Portugal tenta fazer melhor do que a sua melhor classificação de sempre – 10.º lugar.

No basquetebol, o FC Porto joga também na terça-feira a segunda ronda da quarta jornada da fase de grupos contra o Saragoça, enquanto na quarta-feira é a vez de o Sporting disputar a primeira mão dos quartos-de-final da Taça Challenge com os belgas do Decospan VT Menen. Por fim, na quinta-feira, joga-se a sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com vários emblemas nacionais em acção.

Em andamento continuarão o rali Dakar, a acelerar na Arábia Saudita durante toda a semana, com vários pilotos portugueses, e o Open da Austrália, com Jaime faria e Nuno Borges como os dois tenistas portugueses presentes no quadro principal do primeiro torneio do Grand Slam.

