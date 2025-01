Como funcionam as caixas negras, que guardam pistas vitais sobre os desastres aéreos?

São obrigatórias e o objectivo é preservar as pistas dos sons e dados do cockpit para ajudar a prevenir futuros acidentes, mas não para determinar qualquer responsabilidade civil ou criminal.

Os gravadores de dados de voo e de voz da cabine do avião da Jeju Air, que caiu a 29 de Dezembro de 2024, pararam de gravar cerca de quatro minutos antes de o avião atingir uma estrutura de betão do aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, matando 179 pessoas que seguiam a bordo, informou o Ministério dos Transportes neste sábado. Mas, afinal, o que são as caixas negras? Como funcionam? E como podem ser melhoradas?

O que são caixas negras?

Os especialistas não concordam com a origem da alcunha, mas esta tornou-se sinónimo da procura de respostas quando os aviões se despenham. Muitos historiadores atribuem a sua criação ao cientista australiano David Warren, na década de 1950. Evoluíram dos primeiros dispositivos que utilizavam arame, folha de alumínio ou fita magnética para chips digitais dentro de invólucros metálicos brilhantes.

São obrigatórias e o objectivo é preservar as pistas dos sons e dados do cockpit para ajudar a prevenir futuros acidentes, mas não para determinar qualquer responsabilidade civil ou criminal. Existem dois gravadores: um Gravador de Voz do Cockpit (CVR, na sigla em inglês) para as vozes do piloto ou sons do cockpit e um Gravador de Dados de Voo (FDR), que é separado. Em termos gerais, os investigadores dizem que o FDR os ajuda a analisar o que aconteceu e o CVR pode começar a explicar porquê, ainda que isso nem sempre aconteça. Mas os peritos alertam para o facto de não haver dois acidentes iguais e de praticamente todos os acidentes envolverem múltiplos factores.

Qual é o seu tamanho?

Pesam cerca de 4,5 quilos e contêm quatro partes principais: um interface concebido para fixar o dispositivo e facilitar a gravação e a reprodução, uma baliza de localização subaquática, uma caixa do núcleo ou (crash survivable memory unit) feita de aço inoxidável ou titânio e capaz de suportar forças equivalentes a 3,4 vezes a sensação de gravidade. Este invólucro contém os suportes de gravação que, actualmente, são chips do tamanho de uma unha em placas de circuitos.

Como são manuseadas as caixas?

Os técnicos retiram o material de protecção e limpam cuidadosamente as ligações para se certificarem de que não apagam acidentalmente os dados. O ficheiro de áudio ou de dados tem de ser transferido e copiado. Os dados devem ser descodificados a partir de ficheiros em bruto antes de serem transformados em gráficos.

Que quantidade de informação está disponível?

A capacidade dos registadores de voo tem sido debatida há anos, uma vez que as autoridades ponderam as melhorias em função do custo e do risco de criar inadvertidamente outros problemas, como o de retirar energia a outros sistemas necessários numa emergência. A monitorização do cockpit também tem sido um tema sensível para os sindicatos de pilotos.

Os FDR devem registar pelo menos 88 parâmetros essenciais, mas os sistemas modernos podem normalmente registar mil ou mais sinais adicionais. O CVR contém normalmente duas horas de gravações em loop, mas este número está a ser alargado para 25 horas.

A implementação de tais alterações regulamentares pode levar anos. Uma série de acidentes em que os gravadores deixaram de funcionar quando se perdeu a energia eléctrica a bordo, incluindo um voo da EgyptAir de Nova Iorque para o Cairo em 1999, levou o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos EUA a recomendar energia de reserva suficiente para proporcionar dez minutos de gravação extra.

A Administração Federal de Aviação propôs a mudança em 2005 e foi adoptada para os novos aviões entregues a partir de 2010, oito meses depois de o 737-800 envolvido no acidente de Jeju ter saído da fábrica da Boeing, de acordo com dados do FlightRadar24.

A pressão para aumentar o tempo de gravação dos dados de voz para 25 horas, de modo a cobrir os voos transoceânicos, começou com as recomendações francesas após o acidente do Air France 447, em 2009, e acelerou após o desaparecimento do MH370 da Malásia, em 2014. Em 2024o, a Lei de Reautorização da Administração Federal de Aviação dos EUA incluiu a exigência de 25 horas para os gravadores de voz do cockpit, fazendo eco das decisões anteriores na Europa.